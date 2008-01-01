27 марта

Международный день театра

Именины:
Густавс, Густс, Талритс / Михаил, Ростислав

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Кто-то может попытаться втянуть вас в конфликт, к которому вы не имеете ни малейшего отношения. Упирайтесь изо всех сил, ни к чему хорошему эта затея не приведет.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
День
11 .. 13 C
Вечер
4 .. 6 C
Ветер
2 .. 4 м/с
суббота
Ночь
-1 .. 1 C
Утро
2 .. 4 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

С каким настроением вы встречаете весну?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Covid-19 в Латвии: подтверждено 197 случаев заболевания

За минувшие сутки в Латвии по подозрению на заболевание Covid-19 было сделано 692 анализа. Инфекция ...

2. В Даугавпилсе введен запрет на посещение детских площадок

3. Ушли в мир иной...

4. Если у вас есть вопросы по Covid-19: в Латвии введен бесплатный номер

5. По выходным будут закрыты все торговые центры

6. LDz сворачивает полумиллиардный проект электрификации {1}

7. В ночь на воскресенье надо перевести часы на час вперед

8. Covid-19: в Латвии — 180 заболевших

9. Летняя Олимпиада перенесена на 2021 год

10. На новой неделе потеплеет до +16 градусов

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {178}

 

Новости Латвия | 27 марта 2020 | 20:27

Covid-19 в Латвии: 280 случаев заболевания

LETA

За прошедшие сутки было проверено 1089 человек — у 36 обнаружили коронавирус Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Таким образом, общее число носителей достигло 280, из которых 21 находится в стационаре. В целом в Латвии проверено 11 702 человек.

Как уже сообщал Rus.Lsm.lv, 25 марта в Латвии появились первые неотслеживаемые случаи инфицирования Covid-19 — у людей не было контакта с больными, они не были за рубежом, рассказал представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков. Он рассказал, что по меньшей мере для пяти пациентов, у которых нашли Covid-19, нельзя отследить источник заражения от ранее известных случаев. Это значит, что распространение заболевания уже началось в Латвии.

Как сообщал Rus.Lsm.lv, во время объявленного в Латвии чрезвычайного положения некоторые жители Латвии повели себя крайне безответственно и предоставили ложные сведения о пребывании за рубежом. Об этом заявил начальник Главного управления полиции порядка Госполиции Нормунд Крапсис.

LSM

Добавить комментарий

 