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Новости Латвия | 27 марта 2020 | 20:27
Covid-19 в Латвии: 280 случаев заболевания
За прошедшие сутки было проверено 1089 человек — у 36 обнаружили коронавирус Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Таким образом, общее число носителей достигло 280, из которых 21 находится в стационаре. В целом в Латвии проверено 11 702 человек.
Как уже сообщал Rus.Lsm.lv, 25 марта в Латвии появились первые неотслеживаемые случаи инфицирования Covid-19 — у людей не было контакта с больными, они не были за рубежом, рассказал представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков. Он рассказал, что по меньшей мере для пяти пациентов, у которых нашли Covid-19, нельзя отследить источник заражения от ранее известных случаев. Это значит, что распространение заболевания уже началось в Латвии.
Как сообщал Rus.Lsm.lv, во время объявленного в Латвии чрезвычайного положения некоторые жители Латвии повели себя крайне безответственно и предоставили ложные сведения о пребывании за рубежом. Об этом заявил начальник Главного управления полиции порядка Госполиции Нормунд Крапсис.
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