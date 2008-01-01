В больнице Резекне Covid-19 подтвержден уже у трех медиков

Новости Общество | 27 марта 2020 | 20:21

Reuters Reuters

Заболевание коронавирусом Covid-19 подтверждено уже у трех медиков, сообщил на пресс-конференции представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

После того как 26 марта коронавирусная инфекция была подтверждена у детского хирурга Резекненской больницы, анализы провели еще нескольким сотрудникам, которые с нею могли случайно контактировать. Один тест оказался положительным, рассказал LTV член правления больницы Ивар Звидрис.

У еще одного медика, чей ест подтвердил наличие коронавируса, симптомов заболевания не было, сообщает Служба новостей LTV.

Как уже сообщал Rus.lsm.lv, в круг контактов заболевшего хирурга могло входить больше шести человек. Центр профилактики и контроля заболеваний накануне связался с администрацией лечебного учреждения, специалисты оценили риски, и больница не закрывается.

Как уже писал Rus.lsm.lv, в сложившейся ситуации медики являются группой самого высокого риска, поэтому Минздрав считает главнейшим приоритетом обеспечить их безопасность, ради чего резко сокращено оказание плановых медуслуг в стране.

Чтобы обезопасить медперсонал, в Латвии налажен выпуск прозрачных пластиковых щитков для лица, удобство которых в эксплуатации сотрудники больниц уже высоко оценили. Такие маски позволяют спокойно носить очки с диоптриями, закрывают все лицо и не мешают манипуляциям.

В соседней Литве вынужденно оказались на домашнем карантине уже 545 сотрудников медицинских учреждений, контактировавшие с зараженными лицами.

Rus.Lsm.lv уже сообщал, что Латвия приняла дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса, в частности, закрыв международное пассажирское сообщение с 17 марта. Режим чрезвычайной ситуации, действующий до 14 апреля, предписывает различные меры для противостояния распространению инфекции, включая ограничение времени работы публичных мест, торговых точек и закрытие учебных учреждений.

Служба неотложной медпомощи готовится к наплыву большего числа пациентов с Covid-19, учитывая ситуацию в других странах и возвращение в Латвию многих путешественников из затронутых коронавирусом стран. В этой ситуации чрезвычайно важно соблюдать меры предосторожности.

LSM