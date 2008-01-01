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Некоторые представители рода человеческого абсолютно не понимают шуток. Не исключено, что сегодня подобные особи будут попадаться вам довольно часто, посему, во избежание каких бы то ни было последствий, от острословия придется отказаться.
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Новости Латвия | 27 марта 2020 | 20:06
Всё о Covid-19 в Латвии: запущен отдельный сайт
Ответы на все вопросы, связанные с распространением коронавируса Covid-19 в Латвии, теперь можно получить в одном месте, сообщает Русское вещание LTV7 в передаче «Сегодня вечером».
Госканцелярия запустила специальный сайт covid19.gov.lv. Информация на нём доступна и на латышском и на русском языке.
Сайт находится в стадии разработки, и информация на нём постоянно обновляется. Но уже сейчас здесь можно найти все необходимые номера телефонов, по которым можно задать вопросы о симптомах заболевания, профилактике или подать заявку на проведение анализа.
Здесь уже размещены контакты ответственных учреждений, статистические данные и ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о вирусе. Уже в ближайшие дни здесь появится информация и о важнейших решениях правительства.
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