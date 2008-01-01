Всё о Covid-19 в Латвии: запущен отдельный сайт

Новости Латвия | 27 марта 2020 | 20:06

LETA LETA

Ответы на все вопросы, связанные с распространением коронавируса Covid-19 в Латвии, теперь можно получить в одном месте, сообщает Русское вещание LTV7 в передаче «Сегодня вечером».

Госканцелярия запустила специальный сайт covid19.gov.lv. Информация на нём доступна и на латышском и на русском языке.

Сайт находится в стадии разработки, и информация на нём постоянно обновляется. Но уже сейчас здесь можно найти все необходимые номера телефонов, по которым можно задать вопросы о симптомах заболевания, профилактике или подать заявку на проведение анализа.

Здесь уже размещены контакты ответственных учреждений, статистические данные и ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о вирусе. Уже в ближайшие дни здесь появится информация и о важнейших решениях правительства.

LSM