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Новости Общество | 26 марта 2020 | 15:48

Переносится срок рассмотрения заявок по проектам общественных организаций

Daugavpils.lv

Ежегодно Даугавпилсская городская дума призывает общественные организации, зарегистрированные на административной территории города, подавать заявки на участие в конкурсе по софинансированию проектов. Такие заявки были получены и в этом году, однако, ввиду чрезвычайного положения в стране, срок их рассмотрения сейчас переносится.

Целью финансирования Фонда поддержки общественных организаций является содействие этим группам, реализуя общественно значимые проекты и мероприятия в Даугавпилсе, поддерживая активность и участие жителей в решении актуальных проблем города, развивая сотрудничество между самоуправлением и общественными организациями. В конкурсе городской думы могут принимать участие те негосударственные организации, объединения и общества, чей юридический адрес зарегистрирован на административной территории города.

В этом году подача заявок на проекты проходила с 2 января по 1 февраля, после чего началась их оценка. Однако в связи с распоряжением Кабинета Министров № 103 от 12 марта 2020 года «Об объявлении чрезвычайной ситуации» с 13 марта в Даугавпилсе было закрыто несколько муниципальных учреждений, отменены все запланированные мероприятия, и установлен ряд всеобщих ограничений, из-за чего рассмотрение проектных заявок переноситься до отмены режима чрезвычайной ситуации.

Следить за изменениями можно на сайте Даугавпилсской городской думы www.daugavpils.lv.

Daugavpils.lv

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