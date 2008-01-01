«Ночь музеев» отменена в Даугавпилсе

Новости Культура | 26 марта 2020 | 11:13

Пресс-фото Пресс-фото

В этом году международная акция «Ночь музеев», запланированная на 16 мая, отменена по всей Европе. Решение было принято руководством акции «Европейская ночь музеев» в связи с распространением COVID-19. Министерство культуры Латвийской Республики и Латвийский национальный комитет Международного совета музеев также решили отказаться от организации культурных мероприятий этой весной.

«Европейская ночь музеев» - это международное мероприятие, которое проводится каждую весну во многих европейских странах с 2005 года и привлекает большое количество посетителей. Мероприятие традиционно проходит в субботу с 7 вечера до первого часа воскресенья. Вход в музеи во время проведения акции бесплатный.

Даугавпилсский краеведческий и художественный музей занимается организацией мероприятия «Ночь музеев» в Даугавпилсе с 2006 года. Во время акции посетители имеют возможность бесплатно посещать постоянные экспозиции музея, художественные и исторические выставки, концерты и творческие мастерские. Каждый год к акции присоединяются другие культурные, туристические и образовательные учреждения Даугавпилса.

В этом году 13 учреждений подали заявки на участие в мероприятиях Ночи музеев в Даугавпилсе, готовясь предложить своим посетителям для осмотра 20 объектов, что является крупнейшим предложением за последние годы. Еще до объявления чрезвычайного положения по распоряжению председателя Даугавпилсской городской думы была создана рабочая группа организаторов Ночи музеев, а также состоялись первые встречи.

Однако в связи с быстрым распространением COVID-19 правительство объявило чрезвычайное положение, в результате чего были отменены публичные мероприятия, в том числе «Ночь музеев».

Организаторы Европейской Ночи музеев рассматривают возможность проведения Ночи музеев по всей Европе 14 ноября 2020 года. Латвийская ассоциация музеев призвала музеи следить за предоставляемой Министерством культуры Латвийской Республики и организаторами кампании «Ночь европейских музеев» информацией о дальнейшем ходе мероприятия.

DNMM