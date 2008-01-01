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Новости Латвия | 26 марта 2020 | 11:04
Covid-19 в Латвии: 244 случая заболевания
За минувшие сутки в Латвии проведено 817 анализов на коронавирус. Инфекция подтверждена у 23 человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
На сегодняшний день в Латвии зарегистрировано 244 случая заболевания коронавирусом Covid-19.
Как уже сообщал Rus.Lsm.lv, 25 марта в Латвии появились первые неотслеживаемые случаи инфицирования Covid-19 — у людей не было контакта с больными, они не были за рубежом, рассказал представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков. Он рассказал, что по меньшей мере для пяти пациентов, у которых нашли Covid-19, нельзя отследить источник заражения от ранее известных случаев. Это значит, что распространение заболевания уже началось в Латвии.
Как сообщал Rus.Lsm.lv, во время объявленного в Латвии чрезвычайного положения некоторые жители Латвии повели себя крайне безответственно и предоставили ложные сведения о пребывании за рубежом. Об этом заявил начальник Главного управления полиции порядка Госполиции Нормунд Крапсис.
По словам Крапсиса, в некоторых случаях латвийцы поступили крайне безответственно, предоставив ложную информацию о том, что якобы не были за границей. Например, один человек, вернувшись из Финляндии, пошел в банк и не сообщил о своей заграничной поездке. Позже полиция выяснила это и призвала этого человека к административной ответственности.
Крапсис напомнил, что с сегодняшнего дня Государственная пограничная охрана будет передавать Госполиции анкеты латвийцев, возвращающихся из-за границы. В этих анкетах жители Латвии обязуются незамедлительно, не позднее чем в течение шести часов добраться до своего места жительства и в течение двух недель соблюдать самоизоляцию.
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