25 марта

День памяти жертв коммунистического террора в ЛР

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Окружающие сегодня будут слишком много болтать и слишком мало работать. Вам придется трудиться за десятерых.

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Новости Латвия | 25 марта 2020 | 18:52

Начал работу телефон поддержки СГД для предприятий, затронутых кризисом COVID-19

Пресс-фото

Для предоставления оперативной и точной информации для всех тех предпринимателей, на деятельность которых повлияла пандемия COVID-19, с 25 марта Служба государственных доходов (СГД) открывает специальную телефонную линию поддержки 671200020. Эта линия будет работать с понедельника по четверг с 8:15 до 17:00 и по пятницам с 8:15 до 15:45.

Позвонив по телефону поддержки, любой предприниматель или персона, ведущая хозяйственную деятельность, сможет получить ответы консультантов СГД о том, какие инструменты налоговой помощи доступны конкретно ему и как их можно получить в случае, если кризис COVID-19 затронул его напрямую.

Одновременно с этим вопросы можно задавать и в письменном виде в Системе электронного декларирования (EDS) в разделе ”Переписка с СГД”. Актуальную информацию о мероприятиях налоговой поддержки в связи с чрезвычайным положением можно найти на портале СГД www.vid.gov.lv в разделе ”COVID-19”, а также изучив аналогичный раздел на официальной странице Министерства финансов www.fm.gov.lv.

Обо всех других вопросах, входящих в компетенцию СГД, которые не относятся к теме поддержки из-за коронавируса, специалисты просят и дальше обращаться по прежнему телефону консультаций 67120000 (налоги и EDS, таможня, акцизный налог и оборот акцизных товаров, информация для госслужащих и т.д.). Письменная связь также возможна через Систему электронного декларирования – раздел ”Переписка с СГД”

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