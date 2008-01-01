25 марта
День памяти жертв коммунистического террора в ЛР
Именины:
Мара, Марите, Марита / Мария, Семен
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Окружающие сегодня будут слишком много болтать и слишком мало работать. Вам придется трудиться за десятерых.
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Новости Латвия | 25 марта 2020 | 18:52
Начал работу телефон поддержки СГД для предприятий, затронутых кризисом COVID-19
Для предоставления оперативной и точной информации для всех тех предпринимателей, на деятельность которых повлияла пандемия COVID-19, с 25 марта Служба государственных доходов (СГД) открывает специальную телефонную линию поддержки 671200020. Эта линия будет работать с понедельника по четверг с 8:15 до 17:00 и по пятницам с 8:15 до 15:45.
Позвонив по телефону поддержки, любой предприниматель или персона, ведущая хозяйственную деятельность, сможет получить ответы консультантов СГД о том, какие инструменты налоговой помощи доступны конкретно ему и как их можно получить в случае, если кризис COVID-19 затронул его напрямую.
Одновременно с этим вопросы можно задавать и в письменном виде в Системе электронного декларирования (EDS) в разделе ”Переписка с СГД”. Актуальную информацию о мероприятиях налоговой поддержки в связи с чрезвычайным положением можно найти на портале СГД www.vid.gov.lv в разделе ”COVID-19”, а также изучив аналогичный раздел на официальной странице Министерства финансов www.fm.gov.lv.
Обо всех других вопросах, входящих в компетенцию СГД, которые не относятся к теме поддержки из-за коронавируса, специалисты просят и дальше обращаться по прежнему телефону консультаций 67120000 (налоги и EDS, таможня, акцизный налог и оборот акцизных товаров, информация для госслужащих и т.д.). Письменная связь также возможна через Систему электронного декларирования – раздел ”Переписка с СГД”
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