25 марта
День памяти жертв коммунистического террора в ЛР
Именины:
Мара, Марите, Марита / Мария, Семен
Гороскоп на день
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Сегодня у вас появится реальная возможность уговорить тех, кто ранее уговорам не поддавался. Но сила убеждения - оружие обоюдоострое. При неаккуратном обращении можно уговорить на любое сколь угодно глупое действие самого себя.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 25 марта 2020 | 18:43
Даугавпилс готовится к Пасхе
Несмотря на чрезвычайную ситуацию в стране, художники Даугавпилса настроены оптимистично и сейчас заняты подготовкой городских пасхальных украшений.
Самые наблюдательные горожане наверняка уже успели заметить яркие декоры в виде больших пасхальных яиц на улице Ригас. Это – объекты искусства с прошлого года. В этом году акция разрисовывания яиц проходить не будет, однако выбранные на конкурсной основе оформители все же будут задействованы в украшении площади Виенибас.
Главный художник города Ингуна Левша поделилась планами: на центральной площади будет установлено огромное яйцо, плетенное из природных материалов, красивое гнездо и другие элементы. Каждое из украшений привнесет атмосферу праздника, светлых чувств и надежды на самое лучшее.
Daugavpils.lv
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