Даугавпилс готовится к Пасхе

Новости Общество | 25 марта 2020 | 18:43

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Несмотря на чрезвычайную ситуацию в стране, художники Даугавпилса настроены оптимистично и сейчас заняты подготовкой городских пасхальных украшений.

Самые наблюдательные горожане наверняка уже успели заметить яркие декоры в виде больших пасхальных яиц на улице Ригас. Это – объекты искусства с прошлого года. В этом году акция разрисовывания яиц проходить не будет, однако выбранные на конкурсной основе оформители все же будут задействованы в украшении площади Виенибас.

Главный художник города Ингуна Левша поделилась планами: на центральной площади будет установлено огромное яйцо, плетенное из природных материалов, красивое гнездо и другие элементы. Каждое из украшений привнесет атмосферу праздника, светлых чувств и надежды на самое лучшее.

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