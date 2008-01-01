25 марта

День памяти жертв коммунистического террора в ЛР

Именины:
Мара, Марите, Марита / Мария, Семен

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Сегодня всевозможные правила, иногда так отравляющие вам жизнь, могут послужить вам защитой. Не пренебрегайте ими.

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Новости Происшествия | 25 марта 2020 | 18:25

Полиция устанавливает местонахождение мужчины

LRPP

Управление криминальной полиции Даугавпилсского участка полиции устанавливает местонахождение мужчины, изображенного на фотографии.

Если вы знаете, где в данный момент может находиться этот человек, просьба сообщать по телефонам: 110, 65403344.

Delfi

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