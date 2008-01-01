С четверга в Латвии лимит бесконтактных платежей картой поднимут до 50 евро

Новости Латвия | 25 марта 2020 | 18:17

Пресс-фото Пресс-фото

С целью ограничения распространения вируса Covid-19 действующие в Латвии банки приняли решение с 26 марта повысить лимит бесконтактных платежей картой до 50 евро. Как сообщает Ассоциация финансовой отрасли, это поможет уменьшить физический контакт между людьми и в случае с угрозой коронавируса поспособствует соблюдению повышенных требований к гигиене.

К договору о повышении лимита бесконтактных платежей до 50 евро присоединились Swedbank, Luminor, SEB banka, banka Citadele, BlueOrange Bank, Baltic International Bank, PrivatBank, Signet Bank, LPB Bank, Industra Bank, Rigensis Bank - вместе эти учреждения представляют 99% рынка платежных карт в Латвии.

Новое правило будет действовать до момента, пока правительство не отменит введенное сейчас в Латвии чрезвыйчайное положение.

Delfi