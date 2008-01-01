25 марта

День памяти жертв коммунистического террора в ЛР

Именины:
Мара, Марите, Марита / Мария, Семен

Гороскоп на день

Овен
21 марта
- 20 апреля

Сегодняшний день будет удачен в финансовом отношении. Вы сможете решить парочку проблем и даже, возможно, задуматься об осуществлении некоей давней мечты.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
День
7 .. 9 C
Вечер
.. 2 C
Ветер
3 .. 5 м/с
четверг
Ночь
-1 .. -3 C
Утро
1 .. 3 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

С каким настроением вы встречаете весну?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

В ночь на воскресенье надо перевести часы на час вперед

В воскресенье, 29 марта, в 03:00 (ночь с субботы на воскресенье) надо будет перевести часы на час вп ...

2. LDz сворачивает полумиллиардный проект электрификации {1}

3. Covid-19: в Латвии — 180 заболевших

4. В Даугавпилсе введен запрет на посещение детских площадок

5. Covid-19 в Латвии: подтверждено 197 случаев заболевания

6. Не пропустите – регистрация в летние лагеря для детей и молодежи из многодетных семей уже в эту субботу!

7. На новой неделе потеплеет до +16 градусов

8. В Даугавпилсе будут реставрировать православный храм

9. В Латвии общее число заразившихся - 139

10. Внимание! Активизировались мошенники!

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {178}

 

Новости Латвия | 25 марта 2020 | 18:17

С четверга в Латвии лимит бесконтактных платежей картой поднимут до 50 евро

Пресс-фото

С целью ограничения распространения вируса Covid-19 действующие в Латвии банки приняли решение с 26 марта повысить лимит бесконтактных платежей картой до 50 евро. Как сообщает Ассоциация финансовой отрасли, это поможет уменьшить физический контакт между людьми и в случае с угрозой коронавируса поспособствует соблюдению повышенных требований к гигиене.

К договору о повышении лимита бесконтактных платежей до 50 евро присоединились Swedbank, Luminor, SEB banka, banka Citadele, BlueOrange Bank, Baltic International Bank, PrivatBank, Signet Bank, LPB Bank, Industra Bank, Rigensis Bank - вместе эти учреждения представляют 99% рынка платежных карт в Латвии.

Новое правило будет действовать до момента, пока правительство не отменит введенное сейчас в Латвии чрезвыйчайное положение.

Delfi

Добавить комментарий

 