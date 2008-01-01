В Даугавпилсе 90% детей не ходят в детские сады

Новости Общество | 25 марта 2020 | 17:37

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Девять из десяти родителей в Даугавпилсе решили оставить ребёнка дома, а не водить в детский сад. После объявления чрезвычайного положения в Латвии зарыли все школы, но детсады работают. Тем не менее, большинство родителей следуют рекомендациям, перестраховались и оставили детей дома, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

В управлении образования Даугавпилса следят за посещаемостью каждый день. В течение двух недель, как в Латвии объявили чрезвычайную ситуацию, родители чаще оставляют детей дома. Сейчас в сады ходит чуть больше 400 дошколят — это около 10% от всех воспитанников ДДУ в городе, рассказывает руководитель управления образования Даугавпилсской городской думы Марина Исупова.

«Не так, чтобы одни и те же дети ходили постоянно — все 10%. Кто-то приходит сегодня, кого приводят завтра. В зависимости от того, какой график у родителей. На сегодняшний день 14 детских садов закрыты полностью и с завтрашнего дня ещё три детских сада закроются полностью. Когда 1 или 2 ребёнка в детском саду — это совершенно нерационально, держать персонал и тратить ресурс».

Многие родители перестраховались и решили не водить ребёнка в детский сад. У Ольги трое детей — первоклассник и два детсадовца.

«Вопрос не стоял, ходить, не ходить, потому что было видно, что стараются ужаться, как могут. В нашем саду 6 групп. В яслях две группы по 18 деток, в остальных до 24. Из 6 групп ужались в одну. Сначала их было 20 с чем-то, а последнее, что я слышала — 11. Для нас и вопрос не стоял, было ясно, что мы остаёмся дома».

Ольга ещё находится в декретном отпуске, но пока третий ребёнок ходил в детсад, была возможность частично вернуться к работе.

«В моём случае, когда семья полная, ясно, что кто из членов этой семьи добровольно лишается любой занятости и дохода и занимается детьми, и там уже неважно, их один, два или три. Несильно этого вируса боюсь. Я просто понимаю сотрудников, педагогов. Которым дана установка сократить количество детей по максимуму. Зачем мне врать, у меня декретный отпуск ещё не закончился».

У Юлии также трое детей. Один школьник, один детсадовец, третий в сад ещё не пошёл. В семье сразу решили переждать чрезвычайную ситуацию дома, так как Юлия может смотреть за детьми дома. В их группе только два ребёнка продолжают посещать детский сад.

«Мы даже не обсуждали, чтобы не рисковать. Дома есть ещё дети, мало ли, принесёт что-нибудь. Сейчас проблема только в том, что режимы очень разные, и маме надо совместить, когда одному надо спать, другому гулять, а так мы много стали делать, чего раньше не делали. Много настольных игр купали и много гуляем. Улица нас всегда спасёт».

У Жанны совпало, что она пошла в отпуск, поэтому перед карантином ребёнок в детсад не ходил.

«После того, как я стала понимать, что это серьёзнее, то подумала, что мы можем просто отсидеть отпуск, а потом на работу - а никуда нельзя, я и оформила больничный. Она немного кашляла. Предполагаю, что до лета будем так сидеть. Будет это так или нет, не знаю, но лучше готовиться к тому, что будет хуже, а потом будет радостно, если всё это закроется 14 апреля, во что мало верится».

После закрытия 17 детских садов в Даугавпилсе детей перемещают в другие сады, но занятия проходят в разных помещениях, объясняет руководитель управления образования Даугавпилса Марина Исупова.

«Если у нас в одном детском саду 3-4 других детских сада, то это выглядит следующим образом: в этом саду в разных помещениях находятся разные детские сады. Мы не смешиваем детей из разных детских садов. Даже если один или два ребёнка, то они занимаются со своим воспитателем в этой группе».

В Даугавпилсе зарегистрировано около 4600 детсадовцев. На этой неделе в сад пошли чуть больше 400 детей.

LSM