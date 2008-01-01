25 марта
День памяти жертв коммунистического террора в ЛР
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Новости Общество | 25 марта 2020 | 17:35
В Даугавпилсе вспомнили жертв депортаций 1949 года
В сквере Андрея Пумпура, где обычно 25 марта проходит многолюдное мероприятие, посвященное памяти тех, кто погиб в результате массовых депортаций 1949 года, на сей раз тихо возложили цветы и зажгли свечи. К памятному камню пришли представители городской власти и члены Даугавпилсского клуба политрепрессированных.
«Мы решили, что достаточно двух-трех человек. Такая сейчас ситуация. Молебен в костеле тоже отменили, все отнеслись к этому с пониманием, решили молиться дома. Будем ждать лучших времен, даст Бог – всё наладится. Что толку горевать, не в наших силах что-либо изменить», — сказала Rus.Lsm.lv председатель Даугавпилсского клуба политрепрессированных Геновефа Кечина.
Клуб в этом году отметит свое 30-летие. Именно по инициативе этой организации 14 июня 1994 года в сквере Андрея Пумпура в центре города был установлен камень в память жертв коммунистического террора.
25 марта 1949 года из Даугавпилса и Даугавпилсского края было вывезено 470 семей. Из Латвии на поселения в Сибирь депортировали около 43 тысяч жителей, в том числе 10 тысяч детей, стариков и больных. Женщины и дети до 16 лет составляли 73 % депортированных.
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