25 марта

День памяти жертв коммунистического террора в ЛР

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Сегодняшний день будет удачен в финансовом отношении. Вы сможете решить парочку проблем и даже, возможно, задуматься об осуществлении некоей давней мечты.

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Новости Латвия | 25 марта 2020 | 15:16

В Латвии ожидается новая волна похолодания

Пресс-фото

В ближайшие три дня в Латвии сохранится теплая, солнечная погода, но начиная с воскресенья станет заметно холоднее, прогнозируют метеорологи.

До субботы облачность будет небольшой, небо будет ясным. И ветер, в среду порывистый, в последующие дни утихнет. В четверг и пятницу по ночам еще будут заморозки, но в ночь на субботу минусов уже не ожидается. Днем воздух будет прогреваться до +8..+13 градусов, в субботу местами до +15.

В воскресенье же Латвию пересечет холодный атмосферный фронт, облачность сгустится, местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег. На большей части территоири страны температура воздуха не превысит +1..+5 градусов, и только в Латгалии будет до +10.

В первой половине следующей недели будет держаться в основном ясная погода, но станет холодно, по ночам возобновятся заморозки (местами до -5...-7 градусов), а днем будет максимум +1..+6.

LSM

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