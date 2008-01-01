25 марта
День памяти жертв коммунистического террора в ЛР
Именины:
Мара, Марите, Марита / Мария, Семен
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
Сегодня вас ожидает столь напряженный день, что не только перекурить - вздохнуть будет некогда. Будьте осторожны с новыми людьми, которых вы встретите нынче - они могут стать источником неприятностей.
Источник: ignio.com
- День
- 7 .. 9 C
- Вечер
- .. 2 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
- Ночь
- -1 .. -3 C
- Утро
- 1 .. 3 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0843 ()
|GBP
|0.921 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|85.1561 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
С каким настроением вы встречаете весну?
Популярные статьи
В ночь на воскресенье надо перевести часы на час вперед
В воскресенье, 29 марта, в 03:00 (ночь с субботы на воскресенье) надо будет перевести часы на час вп ...
2. LDz сворачивает полумиллиардный проект электрификации {1}
3. Covid-19: в Латвии — 180 заболевших
4. В Даугавпилсе введен запрет на посещение детских площадок
5. Covid-19 в Латвии: подтверждено 197 случаев заболевания
6. Не пропустите – регистрация в летние лагеря для детей и молодежи из многодетных семей уже в эту субботу!
7. На новой неделе потеплеет до +16 градусов
8. В Даугавпилсе будут реставрировать православный храм
9. В Латвии общее число заразившихся - 139
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 25 марта 2020 | 15:08
Covid-19 в Латвии: 221 случай заболевания
Центр профилактики и контроля заболеваний получил результаты лабораторных тестов на наличие Covid-19 в Латвии. За сутки сделано 1151 анализов, из которых положительными оказались 24.
В настоящий момент в Латвии подтвержден 221 случай заболевания коронавирусом.
КОНТАКТ
Служба неотложной медицинской помощи просит латвийцев использовать телефон 113 только в действительно экстренных случаях. Со всеми не-экстренными вопросами относительно коронавируса Covid-19 можно звонить в Центр профилактики и контроля заболеваний по номеру
67387661
по рабочим дням с 8:30 до 17:00.
Тем, кто вернулся из-за границы и минимум два дня испытывает симптомы, позволяющие подозревать Covid-19, нужно звонить по номеру
8303
с 9.00 до 18.00
Обращения принимают ежедневно
Записаться на анализ можно только там.
Информация о коронавирусе и чрезвычайной ситуации в Латвии: единая бесплатная круглосуточная телефонная линия — 8345.
Для звонков о Covid-19 из-за границы: круглосуточный номер МИД +371 26 33 77 11.
На домашней странице Центра профилактики и контроля заболеваний информация по коронавирусу теперь доступна и на русском.
См. также распространенное Центром видео:
Как распространяется коронавирус и как от него защититься
Кабинет министров также подготовил информацию на русском языке о ситуации с распространением Covid-19.
За минувшие сутки полиция провела 485 проверок на соблюдение режима чрезвычайной ситуации и выявила 36 нарушений. Они были связаны с несоблюдением требований самоизоляции и запретом на собрание людей.
Rus.Lsm.lv уже сообщал, что Латвия приняла дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса, в частности, закрыв международное пассажирское сообщение с 17 марта. Режим ЧС, действующий до 14 апреля, предписывает различные меры для противостояния распространению инфекции, включая ограничение времени работы публичных мест и закрытие учебных учреждений. За соблюдением режима самоизоляции теми людьми, которые обязаны его соблюдать, следит полиция.
Служба неотложной медпомощи готовится к наплыву большего числа пациентов с Covid-19, учитывая ситуацию в других странах и возвращение в Латвию многих путешественников из затронутых коронавирусом стран. В этой ситуации чрезвычайно важно соблюдать меры предосторожности.
Добавить комментарий