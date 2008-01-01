Covid-19 в Латвии: 221 случай заболевания

Новости Латвия | 25 марта 2020 | 15:08

LETA LETA

Центр профилактики и контроля заболеваний получил результаты лабораторных тестов на наличие Covid-19 в Латвии. За сутки сделано 1151 анализов, из которых положительными оказались 24.

В настоящий момент в Латвии подтвержден 221 случай заболевания коронавирусом.

КОНТАКТ

Служба неотложной медицинской помощи просит латвийцев использовать телефон 113 только в действительно экстренных случаях. Со всеми не-экстренными вопросами относительно коронавируса Covid-19 можно звонить в Центр профилактики и контроля заболеваний по номеру

67387661

по рабочим дням с 8:30 до 17:00.

Тем, кто вернулся из-за границы и минимум два дня испытывает симптомы, позволяющие подозревать Covid-19, нужно звонить по номеру

8303

с 9.00 до 18.00

Обращения принимают ежедневно

Записаться на анализ можно только там.

Информация о коронавирусе и чрезвычайной ситуации в Латвии: единая бесплатная круглосуточная телефонная линия — 8345.

Для звонков о Covid-19 из-за границы: круглосуточный номер МИД +371 26 33 77 11.

На домашней странице Центра профилактики и контроля заболеваний информация по коронавирусу теперь доступна и на русском.

См. также распространенное Центром видео:

Как распространяется коронавирус и как от него защититься

Кабинет министров также подготовил информацию на русском языке о ситуации с распространением Covid-19.

За минувшие сутки полиция провела 485 проверок на соблюдение режима чрезвычайной ситуации и выявила 36 нарушений. Они были связаны с несоблюдением требований самоизоляции и запретом на собрание людей.

Rus.Lsm.lv уже сообщал, что Латвия приняла дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса, в частности, закрыв международное пассажирское сообщение с 17 марта. Режим ЧС, действующий до 14 апреля, предписывает различные меры для противостояния распространению инфекции, включая ограничение времени работы публичных мест и закрытие учебных учреждений. За соблюдением режима самоизоляции теми людьми, которые обязаны его соблюдать, следит полиция.

Служба неотложной медпомощи готовится к наплыву большего числа пациентов с Covid-19, учитывая ситуацию в других странах и возвращение в Латвию многих путешественников из затронутых коронавирусом стран. В этой ситуации чрезвычайно важно соблюдать меры предосторожности.

LSM