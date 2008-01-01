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Новости Латвия | 24 марта 2020 | 22:24
Если у вас есть вопросы по Covid-19: в Латвии введен бесплатный номер
Для выяснения вопросов, связанных с заболеванием Covid-19, Госканцелярия в сотрудничестве с телекоммуникационной компанией Tet вводит единый круглосуточный бесплатный телефонный номер 8345, сообщили агентству LETA в Госканцелярии.
Телефонная линия открыта, чтобы помочь населению ориентироваться в информации, связанной с распространением инфекции, и понять, в какое учреждение следует обращаться.
Вопросы будут приниматься как на латышском, так и на русском языке, но звонящий должен находиться на территории Латвии.
Те, кто находится за границей, должны звонить на круглосуточный телефон консульской помощи МИД.
Если звонящему потребуется более детальная информация, его соединят с ответственными службами. Это не касается номеров оперативных служб 110, 113 и номера 8303, по которому можно записаться на анализы.
Жителей просят проявить понимание в случае, если соединения с оператором колл-центра придется ждать. Вскоре будет открыт специальный сайт для вопросов о Covid-19 - www.covid19.gov.lv.
Как и ранее, с государственными учреждениями можно будет связаться по их телефонным номерам.
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