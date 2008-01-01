Если у вас есть вопросы по Covid-19: в Латвии введен бесплатный номер

Новости Латвия | 24 марта 2020 | 22:24

Пресс-фото Пресс-фото

Для выяснения вопросов, связанных с заболеванием Covid-19, Госканцелярия в сотрудничестве с телекоммуникационной компанией Tet вводит единый круглосуточный бесплатный телефонный номер 8345, сообщили агентству LETA в Госканцелярии.

Телефонная линия открыта, чтобы помочь населению ориентироваться в информации, связанной с распространением инфекции, и понять, в какое учреждение следует обращаться.

Вопросы будут приниматься как на латышском, так и на русском языке, но звонящий должен находиться на территории Латвии.

Те, кто находится за границей, должны звонить на круглосуточный телефон консульской помощи МИД.

Если звонящему потребуется более детальная информация, его соединят с ответственными службами. Это не касается номеров оперативных служб 110, 113 и номера 8303, по которому можно записаться на анализы.

Жителей просят проявить понимание в случае, если соединения с оператором колл-центра придется ждать. Вскоре будет открыт специальный сайт для вопросов о Covid-19 - www.covid19.gov.lv.

Как и ранее, с государственными учреждениями можно будет связаться по их телефонным номерам.

TVnet.lv