24 марта
Всемирный день борьбы с туберкулезом
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 24 марта 2020 | 21:39
Ушли в мир иной...
С 18 по 24 марта 2020 года в Даугавпилсском загсе были выданы 23 справки о смерти.
В мир иной ушли:
Borovikovs Boriss (20.07.1937 - 23.03.2020)
Demjanovs Ivans (09.10.1934 - 24.03.2020)
Dudele Ludmila (12.07.1938 - 21.03.2020)
Glavecka Domnikija (09.09.1933 - 17.03.2020)
Golovkins Andrejs (17.02.1966 - 18.03.2020)
Grigorjeva Afanasija (05.04.1932 - 23.03.2020)
Grigorjeva Tatjana (19.01.1939 - 24.03.2020)
Jefimova Taisija (31.10.1949 - 22.03.2020)
Jurkeviča Anna (09.04.1934 - 23.03.2020)
Kalmanis Francis (23.05.1949 - 18.03.2020)
Kokins Edvards (16.03.1937 - 18.03.2020)
Konovalova Feodosija (12.05.1926 - 20.03.2020)
Lapekina Tamāra (18.02.1951 - 18.03.2020)
Lociks Vitālijs (26.12.1943 - 23.03.2020)
Maslova Irina (20.02.1959 - 19.03.2020)
Mironoviča Gelena (02.12.1928 - 19.03.2020)
Orlova Alevtina (01.06.1934 - 20.03.2020)
Paškeviča Ludmila (20.07.1953 - 17.03.2020)
Prokopenko Jurijs (18.11.1961 - 14.03.2020)
Račicka Irēna (15.10.1948 - 17.03.2020)
Trizna Ļubova (24.02.1931 - 22.03.2020)
Vaivode Vera (30.10.1938 - 18.03.2020)
Vilevka Anna (23.02.1930 - 22.03.2020).
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