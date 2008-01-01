24 марта

Всемирный день борьбы с туберкулезом

Именины:
Изидорс, Казимирс / Ефим, Иван

Гороскоп на день

Рыбы
19 февраля
- 20 марта

Жизнь сложна, но прекрасна, и сегодня у вас будет повод убедиться в этом в очередной раз. Повремените с вопросами, ответы найдутся сами.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
День
4 .. 6 C
Вечер
.. -2 C
Ветер
2 .. 4 м/с
среда
Ночь
-2 .. -4 C
Утро
-1 .. 1 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

С каким настроением вы встречаете весну?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Не пропустите – регистрация в летние лагеря для детей и молодежи из многодетных семей уже в эту субботу!

Молодежный отдел напоминает, что электронная регистрация для детей и молодежи из многодетных семей в ...

2. В Даугавпилсе будут реставрировать православный храм

3. Ушли в мир иной...

4. Внимание! Активизировались мошенники!

5. На новой неделе потеплеет до +16 градусов

6. В Латвии общее число заразившихся - 139

7. К месту анализов COVID-19 в Даугавпилсе можно попасть лишь по записи и на своем авто

8. В Латвии уже больше 100 зараженных Covid-19

9. Латвия еще жестче «закручивает гайки» в борьбе с Covid-19

10. Трудящимся в пострадавших от Covid-19 отраслях 75% зарплаты выплатит государство

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {178}

 

Новости Латвия | 24 марта 2020 | 19:40

По выходным будут закрыты все торговые центры

D-fakti.lv

Кабинет министров принял решение временно закрыть все спортзалы, а также запретить работу торговых центров по выходным. Это сделано с целью ограничить распространение коронавируса, объяснил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Работать будут аптеки, магазины продуктов, ветеринарные магазины, магазины оптики, а также магазины строительных и садовых товаров.

В связи с распространением Covid-19 в Латвии до 14 апреля объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса.

Так, прекращен очный процесс обучения во всех других образовательных учреждениях. С 13 марта обучение проводится удаленно.

Временно прекращаются все занятия образования по интересам и спортивных секций.

Также отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты численностью свыше 200 человек.

Туроператорам поручено по возможности перенести запланированные и не планировать новые туристические поездки в охваченные Covid-19 страны и регионы. В пределах возможностей учреждениям и предприятиям поручено отменить, перенести и не планировать также рабочие поездки и командировки в эти регионы.

Правительство призывает всех латвийцев воздержаться от зарубежных поездок.

Людям, которые вернулись из затронутых Covid-19 стран и регионов, а также контактировавшим с ними лицам необходимо соблюдать особые меры предосторожности, в том числе в течение 14 дней следить за состоянием своего здоровья, два раза в день измеряя температуру тела.

Людям, у которых появились симптомы острой инфекции дыхательных путей — насморк, кашель, воспаление горла, повышение температуры тела, нарушения дыхания — следует немедленно обращаться за помощью по телефону 8303.

Также людей, вернувшихся из регионов распространения Covid-19, настоятельно просят не подвергать риску инфицирования окружающих, сокращая прямые контакты — не принимать гостей, не посещать общественные места, учреждения, не ходить на работу, по возможности не пользоваться общественным транспортом. Для покупки продуктов питания и других товаров первой необходимости рекомендуется пользоваться доставкой, избегая прямого контакта с сотрудником доставки, или просить об этом близких и друзей, которые должны оставить пакет с продуктами у дверей.

Делфи

Добавить комментарий

 