24 марта
Всемирный день борьбы с туберкулезом
Именины:
Изидорс, Казимирс / Ефим, Иван
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Не стоит быть к людям столь же требовательным, как и к себе самому, не все же столь совершенны. Сегодня вам придется проявить просто ангельское терпение, ибо возможно столкновение с человеком тупым и самовлюбленным до безобразия.
Источник: ignio.com
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Новости В мире | 24 марта 2020 | 19:05
Летняя Олимпиада перенесена на 2021 год
Международный Олимпийский Комитет (МОК) после совещания с правительством Японии принял решение перенести Олимпиаду в Токио на 2021 год. Решение было принято после телефонного разговора премьер-министра Японии Синдзо Абэ с главой МОК Томасом Бахом во вторник, 24 марта.
Летняя Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Ранее Олимпийские комитеты ряда стран, в том числе США, Норвегии, Германии, Испании, Франции и других стран призывали перенести Игры. Канада и Австралия и вовсе отказались от участия в Олимпиаде на фоне пандемии коронавируса Covid-19.
Латвия в прошлом году завоевала несколько олимпийских путевок в легкой атлетике и пляжном волейболе. Участие в Олимпиаде гарантировали себе копьеметательница Лина Музе, многоборец Лаура Икауниеце и метательница молота Лаура Игане. Кроме того, квалификацию прошли пляжные волейболисты Мартиньш Плявиньш/Эдгар Точс и Тина Граудиня/Анастасия Кравченок.
Квалификация по большей части олимпийских видов спорта должна была завершиться летом 2020 года.
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