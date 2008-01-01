Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 24 марта 2020 | 12:33

На 24 марта 2020 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- aвтомеханик;

- автослесари;

- администратор;

- администратор безопасности информационных систем;

- администратор офиса;

- арт-терапевт;

- архивариус;

- архитектор;

- бетонщики;

- бухгалтер;

- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);

- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);

- водители автомобилей;

- водители грузовых автомобилей;

- врачи;

- газосварщики;

- дамские парикмахеры;

- директор (металлообрабатывающая сфера);

- дояры;

- жестянщики;

- животновод (Абелишки, Медумская волость);

- журналист;

- забойщик крупного рогатого скота;

- зав. делопроизводством;

- инвентаризатор леса;

- инженер-метролог;

- инженер-механик систем отопления, вентиляции и охлаждения;

- инженер по подготовке производства;

- инженер-строитель;

- инженер-электрик;

- инженеры-электронщики (работа в Ливанах);

- испытатель (металлообработка / машиностроение); ;

- каменщики;

- коммерческий директор;

- кондитер;

- конструкторы-механики (машиностроение/металлообработка);

- контролеры;

- коптильщик мяса;

- кровельщики;

- логопеды;

- маляры;

- мастер по ремонту сельскохозяйственной техники (Вайкуляны, Ликсна);

- мастер швейного производства;

- медсестры;

- менеджер по продажам;

- механик в цех;

- механики электромеханического оборудования;

- могильщик;

- мойщик автомобилей;

- монтажники жалюзи;

- монтажники строительных конструкций;

- монтёр систем низкого напряжения;

- мужской парикмахер;

- нормировщик;

- опекун/ сиделка;

- оператор колл центра;

- оператор металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- оператор пескоструйного оборудования (работа в Ливанах);

- оператор по приготовлению волокна (работа в Ливанах);

- оператор по приготовлению химических веществ/экстрактов (работа в Ливанах);

- оператор по производству пищевых продуктов;

- оператор покраски металла (работа в Риге);

- оператор ввода данных;

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- отделочники;

- охранник;

- педагоги/ школьные психологи;

- переводчик (немецкий язык);

- пильщики леса;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощник повара;

- портной;

- программисты;

- продавцы-консультанты;

- продавец кондитерских изделий (работа в Риге);

- продавцы в магазины розничной торговли;

- проектировщики;

- производитель мясных продуктов;

- психолог;

- редактор;

- ремонтные рабочии;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководитель библиотеки (Ликсна, Ликсненская волость);

- руководитель отдела закупок;

- руководители проектов;

- руководитель социальной службы;

- руководитель строительных работ;

- садовник;

- сантехники;

- сборщики кабеля;

- сварщики;

- секретарь делопроизводитель (Науенская музыкальная школа);

- сельскохозяйственные рабочие;

- скотники;

- слесари;

- слесари-монтажники;

- слесарь подвижного состава;

- слесарь-сантехник;

- сметчик;

- советник руководителя;

- сортировщик;

- специалист по закупкам;

- специалист по маникюру;

- специалист по обслуживанию клиентов;

- специалисты по продажам;

- стоматолог;

- строители;

- телефонист;

- телятник (Аужгуляни, Ликсненская волость);

- техник качества;

- техник телекоммуникаций;

- технологи;

- технологи продуктов питания;

- трактористы;

- тюремный охранник;

- установщик систем кондиционирования и охлаждения;

- учитель истории и социальных знаний (Силенская основная школа);

- учитель-логопед;

- учитель музыки (Науенская основная школа);

- учитель дошкольного образования;

- учитель начального образования (Земгальская средняя школа);

- физиотерапевты;

- финансовые аналитики;

- швеи;

- штукатуры;

- экономисты;

- экскаваторщик;

- экскурсовод;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электромонтёры;

- электрослесарь;

- электрослесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- эрготерапевты.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ удалённо.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.



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