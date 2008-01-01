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Не стоит быть к людям столь же требовательным, как и к себе самому, не все же столь совершенны. Сегодня вам придется проявить просто ангельское терпение, ибо возможно столкновение с человеком тупым и самовлюбленным до безобразия.

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Новости Латвия | 24 марта 2020 | 12:25

Covid-19 в Латвии: подтверждено 197 случаев заболевания

LETA

За минувшие сутки в Латвии по подозрению на заболевание Covid-19 было сделано 692 анализа. Инфекция подтверждена у 17 пациентов.

На сегодняшний день в Латвии проведено 6806 анализов у лиц с подозрением на коронавирус. Подтверждено 197 случаев заболевания.

КОНТАКТ

Служба неотложной медицинской помощи просит латвийцев использовать телефон 113 только в действительно экстренных случаях. Со всеми не-экстренными вопросами относительно коронавируса Covid-19 можно звонить в Центр профилактики и контроля заболеваний по номеру

67387661
по рабочим дням с 8:30 до 17:00.

Тем, кто вернулся из-за границы и минимум два дня испытывает симптомы, позволяющие подозревать Covid-19, нужно звонить по номеру

8303
с 9.00 до 18.00
Обращения принимают ежедневно

Записаться на анализ можно только там.

На домашней странице Центра информация по коронавирусу теперь доступна и на русском.
См. также распространенное Центром видео:

Как распространяется коронавирус и как от него защититься
Кабинет министров также подготовил информацию на русском языке о ситуации с распространением Covid-19.

Пока в Латвии нет инфицированных в среднетяжелом или тяжелом состоянии, все пациенты лечатся на дому.

В одном случае человек уже полностью исцелился от недуга, что подтверждено и дважды проведенными анализами.

Большинство пациентов заразились за границей – они вернулись в Латвию из Великобритании, Германии, США, Испании, Венгрии, Австрии или Швеции. Остальные пациенты были в контакте с инфицированными.

LSM 

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