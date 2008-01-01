24 марта
Всемирный день борьбы с туберкулезом
Именины:
Изидорс, Казимирс / Ефим, Иван
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Не стоит быть к людям столь же требовательным, как и к себе самому, не все же столь совершенны. Сегодня вам придется проявить просто ангельское терпение, ибо возможно столкновение с человеком тупым и самовлюбленным до безобразия.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 24 марта 2020 | 12:25
Covid-19 в Латвии: подтверждено 197 случаев заболевания
За минувшие сутки в Латвии по подозрению на заболевание Covid-19 было сделано 692 анализа. Инфекция подтверждена у 17 пациентов.
На сегодняшний день в Латвии проведено 6806 анализов у лиц с подозрением на коронавирус. Подтверждено 197 случаев заболевания.
КОНТАКТ
Служба неотложной медицинской помощи просит латвийцев использовать телефон 113 только в действительно экстренных случаях. Со всеми не-экстренными вопросами относительно коронавируса Covid-19 можно звонить в Центр профилактики и контроля заболеваний по номеру
67387661
по рабочим дням с 8:30 до 17:00.
Тем, кто вернулся из-за границы и минимум два дня испытывает симптомы, позволяющие подозревать Covid-19, нужно звонить по номеру
8303
с 9.00 до 18.00
Обращения принимают ежедневно
Записаться на анализ можно только там.
На домашней странице Центра информация по коронавирусу теперь доступна и на русском.
См. также распространенное Центром видео:
Как распространяется коронавирус и как от него защититься
Кабинет министров также подготовил информацию на русском языке о ситуации с распространением Covid-19.
Пока в Латвии нет инфицированных в среднетяжелом или тяжелом состоянии, все пациенты лечатся на дому.
В одном случае человек уже полностью исцелился от недуга, что подтверждено и дважды проведенными анализами.
Большинство пациентов заразились за границей – они вернулись в Латвию из Великобритании, Германии, США, Испании, Венгрии, Австрии или Швеции. Остальные пациенты были в контакте с инфицированными.
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