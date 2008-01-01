23 марта
Всемирный день метеорологии
Именины:
Мирдза, Жанете, Жанна / Анастасия, Галина, Денис
Гороскоп на день
Рак
22 июня
- 22 июля
Сегодня вам, возможно, захочется замедлить события и передохнуть. Это вполне в вашей власти, но стоит, наверное, учесть, что упущенное при этом время уже не наверстаешь.
Источник: ignio.com
- День
- 2 .. 4 C
- Вечер
- -2 .. -4 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
- Ночь
- -4 .. -6 C
- Утро
- .. -2 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0707 ()
|GBP
|0.9103 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|85.1038 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
С каким настроением вы встречаете весну?
Популярные статьи
В Даугавпилсе отменены льготы на проезд в общественном транспорте
После внеочередного заседания Думы, во время которого депутаты предложили внести изменения в обязыва ...
2. Рекомендации родителям в кризисной ситуации
3. Пограничная служба: все границы Латвии и внешние границы ЕС закрыты
4. Центр белорусской культуры закрыт для посещения
5. Из-за коронавируса Россия закрывает границу с Беларусью
7. В Латвии Covid-19 констатирован у 34 человек
8. Не пропустите – регистрация в летние лагеря для детей и молодежи из многодетных семей уже в эту субботу!
9. Внимание! Активизировались мошенники!
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 23 марта 2020 | 19:53
В Даугавпилсе введен запрет на посещение детских площадок
На время чрезвычайно ситуации в стране, Даугавпилсская городская дума вводит запрет на посещение крупных детских площадок на административной территории города. Управление коммунального хозяйства намерено обнести площадки оградительной лентой и, при наличии стенда, закрепить информацию о необходимости подобных мер. Эти ограничения планируется поддерживать как минимум до 14 апреля – то есть, до заявленного конца ЧС.
Всего будут закрыты 25 детских площадок:
Ул. Аптиекас, 11.
Двор ул. Лиела, 193.
Сквер Тиргоню (Нидеркуны).
Ул. Вецпилс, 42,а.
Площадка в Сквере славы.
Площадка на ул. Вентас.
Центральный парк.
Ул. Чиекуру, 3с.
Ул. Авеню, 21.
Площадка на озере Пороховка.
Площадка в сквере Райниса.
Ул. Александра, 4.
Площадка в парке отдыха Эспланада.
Ул. Смилшу, 103.
Ул. Киегелю, 19.
Площадка на котловане в Ругелях.
Площадка в парке камней.
На ул. Базницас.
В Крыжах (ул. Виршу, 46 и ул. Полигона, 58).
В Межциемсе (район улиц Платеру и Кайю).
Ул. Райполес, 7а.
В Ругелях (гимнастическая площадка).
Ул. Команданта, 3.
Площадка на променаде в Стропах.
Площадка на пляже «Stropu vilnis».
Управление коммунального хозяйства просит жителей с пониманием отнестись к этим ограничениям и разъяснить детям о необходимости соблюдения правил карантина.
Добавить комментарий