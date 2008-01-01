В Даугавпилсе введен запрет на посещение детских площадок

Новости Общество | 23 марта 2020 | 19:53

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На время чрезвычайно ситуации в стране, Даугавпилсская городская дума вводит запрет на посещение крупных детских площадок на административной территории города. Управление коммунального хозяйства намерено обнести площадки оградительной лентой и, при наличии стенда, закрепить информацию о необходимости подобных мер. Эти ограничения планируется поддерживать как минимум до 14 апреля – то есть, до заявленного конца ЧС.

Всего будут закрыты 25 детских площадок:

Ул. Аптиекас, 11.

Двор ул. Лиела, 193.

Сквер Тиргоню (Нидеркуны).

Ул. Вецпилс, 42,а.

Площадка в Сквере славы.

Площадка на ул. Вентас.

Центральный парк.

Ул. Чиекуру, 3с.

Ул. Авеню, 21.

Площадка на озере Пороховка.

Площадка в сквере Райниса.

Ул. Александра, 4.

Площадка в парке отдыха Эспланада.

Ул. Смилшу, 103.

Ул. Киегелю, 19.

Площадка на котловане в Ругелях.

Площадка в парке камней.

На ул. Базницас.

В Крыжах (ул. Виршу, 46 и ул. Полигона, 58).

В Межциемсе (район улиц Платеру и Кайю).

Ул. Райполес, 7а.

В Ругелях (гимнастическая площадка).

Ул. Команданта, 3.

Площадка на променаде в Стропах.

Площадка на пляже «Stropu vilnis».

Управление коммунального хозяйства просит жителей с пониманием отнестись к этим ограничениям и разъяснить детям о необходимости соблюдения правил карантина.