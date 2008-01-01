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Новости Общество | 23 марта 2020 | 19:53

В Даугавпилсе введен запрет на посещение детских площадок

Daugavpils.lv

На время чрезвычайно ситуации в стране, Даугавпилсская городская дума вводит запрет на посещение крупных детских площадок на административной территории города. Управление коммунального хозяйства намерено обнести площадки оградительной лентой и, при наличии стенда, закрепить информацию о необходимости подобных мер. Эти ограничения планируется поддерживать как минимум до 14 апреля – то есть, до заявленного конца ЧС.

Всего будут закрыты 25 детских площадок:

Ул. Аптиекас, 11.
Двор ул. Лиела, 193.
Сквер Тиргоню (Нидеркуны).
Ул. Вецпилс, 42,а.
Площадка в Сквере славы.
Площадка на ул. Вентас.
Центральный парк.
Ул. Чиекуру, 3с.
Ул. Авеню, 21.
Площадка на озере Пороховка.
Площадка в сквере Райниса.
Ул. Александра, 4.
Площадка в парке отдыха Эспланада.
Ул. Смилшу, 103.
Ул. Киегелю, 19.
Площадка на котловане в Ругелях.
Площадка в парке камней.
На ул. Базницас.
В Крыжах (ул. Виршу, 46 и ул. Полигона, 58).
В Межциемсе (район улиц Платеру и Кайю).
Ул. Райполес, 7а.
В Ругелях (гимнастическая площадка).
Ул. Команданта, 3.
Площадка на променаде в Стропах.
Площадка на пляже «Stropu vilnis».
Управление коммунального хозяйства просит жителей с пониманием отнестись к этим ограничениям и разъяснить детям о необходимости соблюдения правил карантина.

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