LDz сворачивает полумиллиардный проект электрификации

Новости Экономика | 23 марта 2020 | 19:42

LDZ LDZ

Из-за резкого сокращения объемов грузоперевозок компания Latvijas dzelzceļš решила не продолжать проект электрификации железной дороги стоимостью 441 млн евро, указывает агентство LETA.

Как сообщили на предприятии, в первом полугодии 2019 года началось уменьшение грузовых перевозок, кроме того, LDz не смогло в 2020 году обеспечить финансовое равновесие без дополнительного финансирования из государственного бюджета. Поэтому компания пересмотрела возможности реализации запланированных и начатых проектов с софинансированием ЕС.

Сейчас это два крупных проекта — электрификация железной дороги и развитие Даугавпилсской сортировочной станции и подъездных путей.

Как указал председатель правления LDz Марис Клейнбергс, планирование и подготовка этих проектов проходила в период, когда по железнодорожной инфраструктуре перевозилось 45-55 млн тонн грузов в год. В настоящее время ситуация существенно изменилась, и это вынуждает вносить коррективы в инвестиционные проекты.

Поэтому на прошлой неделе правление LDz приняло решение остановить проект электрификации, а сегодня это утвердил совет предприятия.

В то же время, понимая, что содержание железнодорожной инфраструктуры на нынешнем уровне качества и безопасности невозможно без дальнейшего развития, LDz считает, что важно реализовать менее масштабные проекты, используя доступное финансирование ЕС. Его готовы перераспределить в пользу проектов, которые направлены на достижение целей климатической нейтральности и развитие мультимодальных перевозок. Консультации о возможностях реализации таких проектов уже начаты с Минсообщения.

Как уже сообщал Rus.lsm.lv, относительно проекта электрификации ж/д путей существовали опасения, что средства ЕС удастся привлечь не ко всем его этапам. Первая часть проекта предусматривала электрификацию участков Даугавпилс-Крустпилс, Резекне-Крустпилс и Крустпилс-Рига. Расходы — 441 миллион евро. Деньги Фонда выравнивания, предназначенные для проекта электрификации железной дороги, Латвии нужно было освоить до конца 2023 года.

LSM