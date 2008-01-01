Covid-19: в Латвии — 180 заболевших

Новости Латвия | 23 марта 2020 | 19:15

LETA LETA

За минувшие сутки было проведено 987 анализов на коронавирус Covid-19, из которых 41 оказался положительным.

Таким образом, число инфицированных достигло 180 человек. Тестов выполнено уже 6114, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Как сообщили 21 марта представители Минздрава, в Латвии меняется алгоритм тестирования людей на Covid-19, чтобы сделать взятие образцов точнее и сосредоточить обследования на тех группах общества, что подвержены наивысшему риску.

Так, по словам главы Службы неотложной медпомощи Лиене Ципуле, в последнее время были увеличены мощности для тестирования людей, вернувшихся из-за границы, но заболеваемость в этой группе низкая. Теперь же ответственные службы плотнее займутся случаями, когда инфекция циркулирует внутри Латвии. Для этого установлены новые палатки на улице.

Rus.Lsm.lv уже сообщал, что Латвия приняла дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса, в частности, закрыв международное пассажирское сообщение с 17 марта. Режим ЧС, действующий до 14 апреля, предписывает различные меры для противостояния распространению инфекции, включая ограничение времени работы публичных мест и закрытие учебных учреждений. За соблюдением режима самоизоляции теми людьми, которые обязаны его соблюдать, следит полиция.

LSM