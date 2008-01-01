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Новости Латвия | 23 марта 2020 | 19:12

УДГМ прекращает очный прием клиентов

Из-за чрезвычайной ситуации Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) прекращает очный прием клиентов во всех 30 территориальных отделениях.

Такое решение принято для ограничения распространения коронавируса, сообщает агентство LETA.

Если у документа, удостоверяющего личность, заканчивается в этот период срок годности, то он остается годным во время чрезвычайной ситуации.

Иностранцы, у которых после 13 марта истекает вид на жительство, могут на тех же основаниях находиться в Латвии в период чрезвычайной ситуации, не оформляя новый.

С УДГМ можно связаться по телефону 67209400, электронной почте mn@pmlp.gov.lv или по телефонам территориальных отделений.

LSM

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