На выходных температура воздуха поднимется до +15 градусов

Новости Латвия | 23 марта 2020 | 19:10

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Во второй половине недели температура воздуха в некоторых районах Латвии поднимется до +15 градусов, показывают прогнозы.

Впрочем, ночь на вторник будет морозной — столбик термометра опустится до -1..-8 градусов. Однако днем будет немного теплее — до +3..+8.

В среду и четверг ночи уже не будут такими холодными, а днем ожидается +5..+6 градусов на побережье Курземе и +10..+12 в Земгале и окрестностях Риги.

Самые теплые дни на этой неделе будут пятница и суббота — местами температура поднимется до +15..+16 градусов.

В воскресенье в страну придут холодные воздушные массы, но, согласно текущим прогнозам, лишь в Курземе ожидается похолодание, тогда как в восточной части страны будет все еще около +15 градусов.

В целом на этой неделе будет солнечно и сухо. Ветер в основном будет слабый, в среду и четверг он немного усилится, но к выходным снова утихнет.

LSM