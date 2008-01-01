В Латвии общее число заразившихся - 139

Новости Латвия | 22 марта 2020 | 17:00

NMPD/F64 NMPD/F64

В Латвии вызываемое новым коронавирусом заболевание Covid-19 за последние сутки обнаружено еще у 15 человек, общее количество заболевших к утру воскресенья составляет 139 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

За последние сутки анализы сдал 681 человек с подозрением на Covid-19, а в целом до сих пор в Латвии проверено 5127 человек.

Случаи Covid-19 зарегистрированы по всей Латвии.

Delfi