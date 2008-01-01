На новой неделе потеплеет до +16 градусов

Новости Латвия | 22 марта 2020 | 16:42

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По прогнозам Центра окружающей среды, геологии и метеорологии, на следующей неделе в Латвии потеплеет до +16 градусов, сообщает ЛЕТА.

В начале недели возможно очень высокое атмосферное давление, будет дуть слабый ветер, а также в ряде районов установится безветрие. Ночью в некоторых регионах похолодает до -10 градусов, однако уже в послеобеденное время станет намного теплей.

В течение недели будет облачно, без существенных осадков, погода преимущественно солнечная, ветер юго-восточный.

Как отмечают синоптики, к концу недели воздух прогреется до +13..+16 градусов, немного прохладней на взморье. Ночи также станут теплей, однако местами столбики термометров опустятся ниже 0 градусов.

Делфи