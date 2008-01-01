23 марта
Всемирный день метеорологии
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Ваш день сегодня должен быть окрашен в позитивные тона. Может разыграться воображение, так что, если вы - человек творческий, позаботьтесь, чтобы было на чем запечатлеть внезапно осенившую вас идею.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Латвия | 22 марта 2020 | 16:42
На новой неделе потеплеет до +16 градусов
По прогнозам Центра окружающей среды, геологии и метеорологии, на следующей неделе в Латвии потеплеет до +16 градусов, сообщает ЛЕТА.
В начале недели возможно очень высокое атмосферное давление, будет дуть слабый ветер, а также в ряде районов установится безветрие. Ночью в некоторых регионах похолодает до -10 градусов, однако уже в послеобеденное время станет намного теплей.
В течение недели будет облачно, без существенных осадков, погода преимущественно солнечная, ветер юго-восточный.
Как отмечают синоптики, к концу недели воздух прогреется до +13..+16 градусов, немного прохладней на взморье. Ночи также станут теплей, однако местами столбики термометров опустятся ниже 0 градусов.
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