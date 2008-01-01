К месту анализов COVID-19 в Даугавпилсе можно попасть лишь по записи и на своем авто

Новости Общество | 20 марта 2020 | 18:35

D-fakti.lv D-fakti.lv

Национальная служба здравоохранения (NVD) сообщает, что с 19 марта произвести оплаченные государством анализы на COVID-19 можно и за пределами Риги - в Даугавпилсе, Лиепае и в Валмиере. Для этого необходима предварительная запись и передвижение лишь на собственном автомобиле. Предварительная запись происходит по телефону 8303.

Отправляться в места взятия анализов пешком, на общественном транспорте или на такси строго запрещено! К тем, у кого нет своей машины, лаборатория приедет на дом. Самим, без предварительного звонка, являться на сдачу анализов нельзя.

В Даугавпилсе пункт приема анализов создан на базе Центра спортивной медицины в Даугавпилсском Олимпийском центре (ул. Стадиона,1). Оплаченные государством анализы здесь могут сдать все те, у кого в течение 14 дней после возвращения из-за границы проявились симптомы заболевания (повышенная температура, кашель, воспаление горла, затрудненное дыхание), а также те персоны, которые по предписаниям эпидемиологов Центра по контролю и профилактики заболеваний (SPKC) находились в карантине, и у них в течение 14 дней появились аналогичные симптомы болезни.

Для сдачи оплаченных государством анализов в региональных пунктах пациентам с легкими симптомами нужно звонить по телефону 8303. Рабочее время телефона – ежедневно с 9:00до 18:00. Их работу обеспечивает Служба неотложной медицинской помощи. Операторы зарегистрируют пациентов и передадут информацию в SIA «Centrālā laboratorija», которая затем свяжется с пациентами и проинформирует о конкретном месте и времени сдачи анализов.

К тем пациентам, которые не могут прибыть на место сбора анализов на своей машине, специалисты Центральной лаборатории явятся на дом лично. Сегодня, учитывая большое число заявок и время, необходимое для создания новых пунктов сдачи анализов в Латвии, ожидание специалистов может составить до 2-3 дней. В течение этого времени нужно пристально следить за своим здоровьем и соблюдать все предписания безопасности. В случае, если состояние здоровья резко ухудшится, нужно звонить по телефону Неотложной помощи 113. На 113 также нужно звонить в ситуации, когда симптомы заболевания очень тяжелые – очень высокая температура, затруднено дыхание. В этом случае к больному приедет бригада скорой помощи для взятия анализов и транспортировки его в больницу.

Места сдачи анализов:

Даугавпилс, ул. Стадиона,1, Даугавпилсский Олимпийский центр – помещение Центра спортивной медицины;

Валмиера, ул. Чемпиону, 3, трасса BMX у Видземского Олимпийского центра;

Лиепая, аллея Звейниеку 2/4, Стадион «Олимпия», вход со стороны ул. Роню.



Daugavpils.lv