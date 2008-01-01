20 марта
Международный день франкофонии
Именины:
Ирбе, Маде / Василий, Евгений, Емельян, Павел
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Сегодня вы имеете все шансы попасть в весьма конфликтную ситуацию. Вам понадобится немалое мужество и очень уверенный вид, чтобы выйти из нее без ощутимых потерь.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 20 марта 2020 | 18:31
Внимание! Активизировались мошенники!
Социальной службе стало известно, что некие люди, представившись социальными работниками, обзванивают одиноких пожилых людей и просят сообщить их персональные данные (фамилию, имя, возраст, домашний адрес и т.д.) Социальная служба просит жителей города не сообщать никаких сведений о себе по телефону незнакомым людям.
Родственников и знакомых пожилых людей призываем поддержать сениоров и помочь им с доставкой продуктов, лекарств и т.д.
Во время чрезвычайной ситуации, с целью уменьшения риска заражения с вирусом Covid-19, одинокие пенсионеры и инвалиды, которые самостоятельно не могут приобрести продукты питания и товары первой необходимости, могут звонить в Бюро надомного обслуживания Социальной службы по тел. 654-23641 и получить необходимую поддержку.
Daugavpils.lv
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