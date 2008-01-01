В Даугавпилсе будут реставрировать православный храм

Новости Общество | 20 марта 2020 | 18:24

Пресс-фото Пресс-фото

Управление национального культурного наследия выделило 10 тысяч даугавпилсскому храму Александра Невского на гарнизонном кладбище. Деньги пойдут на реставрацию церкви, являющейся памятником архитектуры государственного значения.

«Да, мы подавали соответствующий проект, просили даже больше денег. Запланированы консервация и реставрация храма, это многоэтапный процесс, и я пока не готов обсуждать детали. Полноценного прихода в этом храме нет, службы проходят лишь по большим праздникам или по предварительной договоренности. Шесть-семь лет назад много говорили о возможном переносе храма Александра Невского в другие районы города, но сейчас от этой идеи отказались», - пояснил Rus.Lsm.lv благочинный Даугавпилсского округа протоиерей Дионисий Горюнов.

Деревянная церковь построена в 1897 году в стиле, который был характерен для севера России. Главным меценатом строительства стал петербургский купец Михаил Чуксанов. Храм благополучно пережил Первую и Вторую мировые войны; в 1991 году над церковью был восстановлен крест. В 1998 году хирург и ученый Виктор Калнберз предлагал перенести храм в Ригу – в Плявниеки; в 2013-2014 годах священнослужители и городское самоуправление обсуждали перенос церкви в более многолюдные районы Даугавпилса, приглашали зарубежных экспертов, но перемещение храма так и не произошло.

LSM