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Новости Латвия | 20 марта 2020 | 10:55
В Латвии уже больше 100 зараженных Covid-19
За последние сутки было проведено 528 теста на коронавирус Covid-19, из которых 25 оказались положительными. Таким образом, число инфицированных превысило сотню и достигло 111 человек.
Всего было сделано 3205 тестов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) в социальной сети Twitter.
Rus.Lsm.lv уже сообщал, что Служба неотложной медпомощи готовится к наплыву большего числа пациентов с Covid-19, учитывая ситуацию в других странах и возвращение в Латвию многих путешественников из затронутых коронавирусом стран.
В обязательном порядке анализ на наличие коронавируса проводят лишь ограниченному кругу людей. Его можно сделать только в случаях, если есть симптомы заболевания, человек приехал из страны, затронутой коронавирусом, или имел прямой контакт с инфицированным. Остальным сдать тест сейчас проблематично.
Как сообщал Rus.Lsm.lv, в ближайшее время число зараженных коронавирусом Covid-19 возрастет, и эпидемия неизбежна, прогнозирует главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.
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