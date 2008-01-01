Проект «Поговорим?» - борьба с одиночеством во время чрезвычайной ситуации

Новости Общество | 19 марта 2020 | 18:52

Основываясь на прошлогоднее исследование социального проекта «Поговорим?» о распространенности чувства одиночества в Латвии*, было выявлено, что эффективным решением этой проблемы является соучастие в жизни других людей и открытое общение.

Однако учитывая чрезвычайное положение в стране, в настоящее время не рекомендуется встречаться с родственниками, особенно с представителями старшего поколения. Именно поэтому социальный проект "Поговорим?" колл-центра “Sonido” продолжает работать и в этой ситуации, и готов принимать звонки для того, чтобы обеспечить возможность для общения людей.

Идея о создании такого проекта родилась у руководителя колл-центра “Sonido” Инги Муйжниеце еще год назад. Телефонная линия «Поговорим?» создана для того, чтобы одинокие люди могли выговориться, почувствовать себя услышанными и понятыми. Но стоит отметить, что работающие на телефоне люди – не психологи, и они не выполняют функцию кризисных специалистов. Телефон 26564564 не имеет дополнительной стоимости тарифа, поэтому отдельную плату за него вносить не потребуется.

За последние время число звонков на линию «Поговорим?» заметно увеличилось в связи с пандемией коронавируса, и колл-центр работает в штатном режиме, все чаще принимая звонки от пожилых одиноких людей. Однако воспользоваться этим телефоном могут не только люди старшего возраста, но и все те, кто чувствует себя покинутым, у кого есть необходимость поговорить с другим человеком.

Если же вы чувствуете, что можете сами помочь другим людям в ситуации одиночества и покинутости, то вы можете обратиться по упомянутому телефону 26564564 – участники проекта расскажут о возможности поддержки.

* Опрос проводился Исследовательским агентством Norstat с 17 по 24 сентября 2019 года. Всего было опрошено 1010 респондентов со всей Латвии.

Дополнительная информация:

Мария Марлен Крековска

«Общественные отношения P.R.A.E.»

Тел.: +371 20273987, marija.krekovska@prae.lv

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