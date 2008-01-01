Не пропустите – регистрация в летние лагеря для детей и молодежи из многодетных семей уже в эту субботу!

Новости Общество | 19 марта 2020 | 18:38

Молодежный отдел напоминает, что электронная регистрация для детей и молодежи из многодетных семей в летние лагеря начнется 21 марта в 10:00 на домашней странице Молодежного отдела www.jaunatne.daugavpils.lv в разделе «Лагеря» и продлится до 27 марта (включительно).

Со списком программ лагерей можно ознакомиться на домашней странице Молодежного отдела https://jaunatne.daugavpils.lv/lv/departaments/nometnes_registracija

В этом году дети и молодежь из многодетных семей получат приоритет при регистрации в летние лагеря. В каждом из 19 лагерей для них будет зарезервировано 7 мест.

Перед регистрацией просим Вас обратить внимание, что на момент первого дня лагеря возраст должен соответствовать указанному в конкретном лагере (иначе заявка будет отклонена). Заявка должна быть заполнена на государственном языке, с правильно указанным именем, фамилией, персональным кодом. Также не забудьте указать персональные данные одного из родителей или опекуна (имя, фамилия, персональный код, адрес места жительства, номер телефона и адрес электронной почты).

Выбрать можно до 3 лагерей в каждом летнем месяце, но попадете Вы только в один – где будет свободное место. Выбирайте лагерь по приоритету!

Чтобы попасть в конкретный лагерь – отметьте только один лагерь!

После регистрации сразу станет известно, в какой лагерь Вы попали или, что на данный момент находитесь в списке ожидания.

Если у Вас нет доступа к интернету или компьютеру, предлагаем обратиться за помощью к специалистам Молодежного отдела. Звоните по тел. 65422309, 65422306, 65422304, 65422300, 27011706, 27096500, 27028209, 20231327 21 марта с 10:00 до 12:00.

Связи с карантином, Молодежный отдел посетителей не принимает.

Дополнительная информация:

Линда Фрейберга

27011706

Daugavpils

