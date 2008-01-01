Число зараженных Covid-19 в Латвии достигло 86 человек

Новости Латвия | 19 марта 2020 | 11:15

Пресс-фото Пресс-фото

За последние сутки было проведено 533 теста на коронавирус Covid-19, из которых 15 оказались положительными. Таким образом, число инфицированных выросло с 71 до 86.

Всего было сделано 2677 тестов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) в социальной сети Twitter.

Rus.Lsm.lv уже сообщал, что Служба неотложной медпомощи готовится к наплыву большего числа пациентов с Covid-19, учитывая ситуацию в других странах и возвращение в Латвию многих путешественников из затронутых коронавирусом стран.

В обязательном порядке анализ на наличие коронавируса проводят лишь ограниченному кругу людей. Его можно сделать только в случаях, если есть симптомы заболевания, человек приехал из страны, затронутой коронавирусом, или имел прямой контакт с инфицированным. Остальным сдать тест сейчас проблематично.

Как сообщал Rus.Lsm.lv, в ближайшее время число зараженных коронавирусом Covid-19 возрастет, и эпидемия неизбежна, прогнозирует главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.

По его словам, длительный инкубационный период болезни и ее вялое протекание означают, что эффективность введенных в Латвии мер безопасности можно оценить только спустя некоторое время. О распространении болезни можно будет судить не ранее, чем через семь дней, о масштабах госпитализации — через 15 дней, смертности — через 25 дней, сообщает агентство LETA.

«Нужно понять, что эпидемия неизбежна, но мы стараемся затормозить и прекратить одновременное заболевание людей», — сказал Думпис, добавив, что в случае эскалации ситуации главной будет защита и изоляция пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями. Сложнее всего это будет сделать в больших городах, признал он.

LSM