С 19 марта филиалы банка SEB можно будет посещать только по предварительной записи

Новости Общество | 19 марта 2020 | 11:06

kasjauns.lv kasjauns.lv

Заботясь о здоровье работников и посетителей банка, с четверга, 19 марта, банк SEB вводит новые правила: воспользоваться услугами во всех филиалах SEB клиенты смогут только по предварительной записи, а также подтвердив, что в течение последних 14 дней не были за рубежом. Интернет-банк, мобильное приложение, платежные картами и банкоматы SEB будут работать в привычном режиме. Получить консультацию по кредитам и накоплениям совсем просто — записавшись на видеоконсультацию в своем интернет-банке.

Хотя время работы филиалов банков остается прежним, в них будут обслуживаться только те клиенты, которые заранее сообщат о своем визите и которым критически важно получить услугу, которая недоступна дистанционно. Время пребывания каждого клиента в помещениях филиала будет ограничено максимум 15 минутами. Это необходимо для того, чтобы максимально ограничить физические и социальные контакты, таким образом уменьшив потенциальный риск распространения вируса.

Важно учесть, что прежде, чем прийти в филиал, клиенты должны в обязательном порядке сообщить о своем посещении, позвонив в Центр обслуживания клиентов банка по номеру +371 26668777. Если в ходе беседы с клиентом выяснится, что в очной консультации нет необходимости, и для того, чтобы воспользоваться услугой, клиент может совершить конкретные действия в интернет-банке, то ему будет оказана необходимая помощь в виде консультации по телефону. В свою очередь если работник банка решит, что очная консультация все-таки нужна, она будет обеспечена в выбранном филиале и в удобное для клиента время. Такая модель работы филиалов банка будет действовать до 14 апреля, пока в стране объявлено чрезвычайное положение, или до следующих сообщений, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.

Напоминаем, что все основные финансовые услуги доступны клиентам в дигитальном виде, и совершать сделки можно из дома, используя для этого мобильное приложение или интернет-банк — так можно узнать остаток счета, оплатить счета, подать заявку на оформление расчетной карты и получить ее по почте, оформить кредитную карту, подписать в электронном виде договоры и документы, получить потребительский кредит или лизинг, а также в ходе видеоконсультации обсудить со специалистами актуальные вопросы по ипотечному кредиту или накоплениям. Сейчас для частных лиц единственной причиной, по которой стоило бы лично посетить филиал, может быть желание стать клиентом банка или подключить услуги интернет-банка.

Соблюдая меры профилактики, мы призываем клиентов в торговых местах как можно чаще пользоваться бесконтактными платежами, рассчитываясь картой, а не наличными деньгами. В свою очередь для связи с банком предлагаем пользоваться возможностями видеоконсультаций, а также общаться через интернет-банк и в социальных сетях, отправлять письма по электронной почте, звонить по телефону или задавать вопросы виртуальному ассистенту на домашней странице.

Просим каждого клиента, который в течение последних недель вернулся из-за границы или контактировал с таким человеком, со всей строгостью и ответственностью соблюдать установленный в стране 14-дневный домашний карантин, и всеми необходимыми услугами пользоваться удаленно: https://www.seb.lv/ru/online-uslugi.

С уважением,

SEB banka