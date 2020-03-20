Вниманию пассажиров: первые двери открываться не будут

Новости Общество | 19 марта 2020 | 11:03

Daugavpils.lv Daugavpils.lv

AS “Daugavpils satiksme” информирует жителей города о том, что с 20.03.2020 на остановках в автобусах не будут открываться первые двери. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться через вторые и третьи двери.

Также напоминаем, что в связи с чрезвычайным положением, по возможности, лучше воздержаться от использования общественного транспорта.

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