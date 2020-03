Поддержим местных предпринимателей! Доставка еды и заказ еды навынос в Даугавпилсе

Новости Общество | 18 марта 2020 | 21:49

В связи с введением чрезвычайного положения в Латвии и распространением вируса “Covid-19”, призываем всех как можно меньше посещать общественные места. Насладиться вкусной едой, можно не выходя из дома. Предлагаем список мест, где предоставляется доставка еды и заказ вкусных блюд навынос в Даугавпилсе.

Рестораны

Ресторан “Gubernators” предлагает забрать еду с собой, тел. 65422455.

Ресторан “Happy Panda” предлагает взять еду с собой и доставку, тел. 28822888.

Ресторан “Irish Dublin PUB” предлагает взять еду с собой, заказать еду можно только по пятницам и субботам с 18:00 до 23:00, тел. 29218671.

Ресторан “Leo” предлагает взять еду c собой и доставку на дом, заказ необходимо сделать заранее по тел. 65420003.

Ресторан “Odesa Mamma” предлагает взять еду c собой, тел. 29145414.

Ресторан “Papa Sushi” предлагает доставку еды и еду на вынос, тел. 28777768.

Ресторан “Plaza” предлагает взять еду c собой и доставку еды, тел. 65404912.

Ресторан “Sanmari” предлагает взять еду c собой, тел. 27757873.

Ресторан “SkovoroTka” предлагает взять еду c собой, тел. 28000034.

Гастробары

Гастробар “Yoggi Bear” предлагает взять еду c собой и доставку на дом, тел. 25477756.

Гастробар “Vēsma” предлагает доставку еды и еду на вынос, тел. 22009991.

Кафе

Кафе “Arsenāls” предлагает взять еду c собой, тел. 27757872.

Кафе “Dvinskas sēta” предлагает взять еду c собой и доставку еды, тел. 27070057.

Кафе “Ezītis miglā” предлагает взять еду c собой, а также доставку еды, тел. 26146178.

Кафе “Fresh’ka” – свежевыжатый сок, кофе, коктейли навынос, ул. Ригас, 9.

Лобби-бар предлагает вкусный кофе, можно взять c собой, тел. 65404910.

Кафе “Lidadis Park” предлагает взять еду c собой и доставку еды, тел. 65476660.

Кафе “Luna” предлагает доставку еды и еду навынос, тел. 25454422.

Кафе “Noktirne” предлагает взять еду c собой, тел. 26164008.

Кафе “Pieci” предлагает взять еду c собой и доставку еды, тел. 27070842.

Кафе “Randiņš” предлагает взять еду c собой и доставку еды, тел. 20094693.

Кафе “Saules rati” предлагает взять еду c собой и доставку еды, тел. 26125980.

Кафе “Šokoladņa” (ул. Ригас, 26) и "Šokoladņa" (ул. Алеяс, 76) предлагают кофе, чай и сладости навынос, тел. 20280271.

Кафе "Time out" предлагает доставку еды. Заказ необходимо сделать с 8:00 до 10:00 по тел. 25880805.

Кафе “Vita” предлагает взять еду c собой, заказ необходимо сделать по тел. 65427706.

Рестораны быстрого обслуживания, пиццерии

Кафе "Abra Kebabra" предлагает взять еду c собой и доставку еды, тел. 25153722.

Пиццерия "Ali Baba" предлагает взять еду с собой и доставку еды, тел. 65427111.

Пиццерия "Crazy Pizza" предлагает взять еду c собой и доставку еды, тел. 28444774.

Пиццерии "Čili Pica" (ул. Ригас, 9) un "Čili Pica" (ул. Циетокшня, 70) предлагает взять еду c собой и доставку еды, тел. 25424242.

Бистро-кафе "Grill Niko" предлагает взять еду c собой и доставку еды, тел. 65424887.

Пиццерия "Pizza House" предлагает взять еду c собой и доставку еды, тел. 23666999.

Суши-бар "Satori Sushi" предлагает взять еду c собой и доставку еды, тел. 27044455.

Бистро "Wow Kebab" предлагает взять еду c собой и доставку еды, тел. 29997969.

Кафе быстрого питания "Full Fire" предлагает взять еду c собой и доставку еды, тел. 24242434.

Мы продолжим добавлять и обновлять информацию в данном разделе. Если вы предлагаете услуги питания и доставку еды, но вас нет в этом списке, пожалуйста, свяжитесь с нами по эл. почте: turisms@daugavpils.lv.

Фото: блюдо из меню ресторана "PLAZA"

Информация:

Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления

Тел.: +371 65422818; +371 26444810

Эл. почта: turisms@daugavpils.lv

Web: www.visitdaugavpils.lv

Facebook: www.facebook.com/Daugavpils.travel

www.facebook.com/Daugavpils.cietoksnis

www.facebook.com/SmakovkasMuzejs