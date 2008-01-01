Дело Эйгима передано в суд

Новости Происшествия | 18 марта 2020 | 21:00

Пресс-фото Пресс-фото

Генеральная прокуратура передала в суд Видземского предместья Риги уголовное дело, в рамках которого бывший председатель Даугавпилсской думы, а на сегодняшний день депутат самоуправления Рихард Эйгимс ("Наша партия") обвиняется в требовании взятки в размере 10 000 евро и незаконном хранении восьми патронов.

Не упоминая имен, пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска сообщила агентству ЛЕТА, что государственное должностное лицо обвиняется в требовании взятки в размере 10 000 евро и незаконном хранении боеприпасов.

Обвинения также предъявлены частному лицу, пообещавшему дать взятку.

Как сообщалось ранее, этим частным лицом является совладелец компании "Modus buve" Янис Спруга.

Перед передачей в прокуратуру дело расследовало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК). Ранее оно сообщило, что должностное лицо Даугавпилсской думы в период с января по август 2018 года предположительно потребовало взятку от представителя одного из предприятий за оказание поддержки в процедурах закупок Даугавпилсской краевой думы.

Сам Эйгимс ранее заявлял агентству ЛЕТА, что отрицает все обвинения и считает, что они связаны с его политической деятельностью. По словам Эйгимса, у него также имеется разрешение на использование и хранение оружия и боеприпасов, о чем БПБК информировано.

Press.lv