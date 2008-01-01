18 марта
Именины:
Аделина, Илона / Адриан, Давид, Кирилл, Константин
Гороскоп на день
Стрелец
23 ноября
- 21 декабря
Вы склонны требовать от жизни( и от себя заодно) слишком много. Не стоит так расходовать себя, удовольствие от жизни вполне можно растянуть.
Источник: ignio.com
- День
- 9 .. 11 C
- Вечер
- 9 .. 11 C
- Ветер
- 8 .. 10 м/с
- Ночь
- 6 .. 8 C
- Утро
- 3 .. 5 C
- Ветер
- 5 .. 7 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0982 ()
|GBP
|0.9082 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|82.346 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
С каким настроением вы встречаете весну?
Популярные статьи
МИД предупреждает о закрытии границ внутри Евросоюза
Министерство иностранных дел (МИД) предупреждает жителей Латвии о затруднениях в передвижении внутри ...
2. Морозы до -11 и тепло до +10: что нас ждет на следующей неделе
3. «Skrien Latvija 2020» в Даугавпилсе – особое предложение для юных бегунов
4. VID на месяц прекращает прием клиентов
6. В Даугавпилсе вводятся строгие меры по защите от распространения короновируса
7. У школы Саулес – второй праздник стропил
8. Даугавпилсский театр: ОТМЕНЕНЫ все спектакли с 13 марта и до отмены чрезвычайной ситуации
9. Информационное бюро Даугавпилсской думы переходит на удалённый режим работы
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 18 марта 2020 | 21:00
Дело Эйгима передано в суд
Генеральная прокуратура передала в суд Видземского предместья Риги уголовное дело, в рамках которого бывший председатель Даугавпилсской думы, а на сегодняшний день депутат самоуправления Рихард Эйгимс ("Наша партия") обвиняется в требовании взятки в размере 10 000 евро и незаконном хранении восьми патронов.
Не упоминая имен, пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска сообщила агентству ЛЕТА, что государственное должностное лицо обвиняется в требовании взятки в размере 10 000 евро и незаконном хранении боеприпасов.
Обвинения также предъявлены частному лицу, пообещавшему дать взятку.
Как сообщалось ранее, этим частным лицом является совладелец компании "Modus buve" Янис Спруга.
Перед передачей в прокуратуру дело расследовало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК). Ранее оно сообщило, что должностное лицо Даугавпилсской думы в период с января по август 2018 года предположительно потребовало взятку от представителя одного из предприятий за оказание поддержки в процедурах закупок Даугавпилсской краевой думы.
Сам Эйгимс ранее заявлял агентству ЛЕТА, что отрицает все обвинения и считает, что они связаны с его политической деятельностью. По словам Эйгимса, у него также имеется разрешение на использование и хранение оружия и боеприпасов, о чем БПБК информировано.
Добавить комментарий