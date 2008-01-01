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Новости Общество | 18 марта 2020 | 20:14

В Латвии кончилась эпидемия гриппа

Пресс-фото

Центр профилактики и контроля заболеваний в среду, 18 марта, заявил о завершении эпидемии гриппа — в последние две недели пациентов, которые обратились за медпомощью и которым поставили диагноз грипп, во всех регионах, где проводят мониторинг, было не более 100 случаев на 100 тыс человек.

Сезон гриппа в этом году начался 30 сентября, эпидемию же объявили 11 декабря, указывает ведомство в сообщении для СМИ.

Пока, как и в других странах Европы, активность гриппа снизилась, указала Илзе Арая, представитель центра.

Интенсивность гриппа в целом в этом сезоне была средней, в свою очередь, число поступивших в стационар пациентов с гриппом, особенно с вызванной им пневмонией, в этом сезоне меньше, чем в предыдущем, указывает центр.

Данные вирусологов свидетельствуют, что в Латвии продолжает циркулировать грипп типа А и В. Распространены и прочие вирусы, характерные для осени и зимы, в том числе риновирусы, аденовирусы, бокавирусы и другие.

Максимальная интенсивность гриппа в этом сезоне зафиксирована на предпоследней неделе 2019 года — заболеваемость достигла 310,5 случая на 100 тыс человек.

В этом сезоне, по данным на 11 марта, грипп унес жизни 14 человек — пациентам было 53-92 года, это девять женщин и пятеро мужчин. У всех были сопутствующие заболевания.

ЦПКЗ предупреждает, что тяжелее всего грипп переносят пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания почек и легких, сахарный диабет и онкология, а также пациенты с хроническими инфекциями и ослабленным иммунитетом. Грипп также особенно опасен для маленьких детей и беременных женщин.

ЦПКЗ напоминает, что лучшей защитой от гриппа и его осложнений является ежегодная вакцинация.

LSM 

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