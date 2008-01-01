18 марта
Именины:
Аделина, Илона / Адриан, Давид, Кирилл, Константин
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Сегодня вы будете довольно уязвимы, практически любое слово в свой адрес будете воспринимать как оскорбление, придавая ему отрицательную окраску. Чтобы не обидеться на весь свет, лучше ограничить круг общения, или и вовсе не выходить из дома.
Источник: ignio.com
- День
- 9 .. 11 C
- Вечер
- 9 .. 11 C
- Ветер
- 8 .. 10 м/с
- Ночь
- 6 .. 8 C
- Утро
- 3 .. 5 C
- Ветер
- 5 .. 7 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0982 ()
|GBP
|0.9082 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|82.346 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
С каким настроением вы встречаете весну?
Популярные статьи
МИД предупреждает о закрытии границ внутри Евросоюза
Министерство иностранных дел (МИД) предупреждает жителей Латвии о затруднениях в передвижении внутри ...
2. Морозы до -11 и тепло до +10: что нас ждет на следующей неделе
3. «Skrien Latvija 2020» в Даугавпилсе – особое предложение для юных бегунов
4. VID на месяц прекращает прием клиентов
6. В Даугавпилсе вводятся строгие меры по защите от распространения короновируса
7. У школы Саулес – второй праздник стропил
8. Даугавпилсский театр: ОТМЕНЕНЫ все спектакли с 13 марта и до отмены чрезвычайной ситуации
9. Информационное бюро Даугавпилсской думы переходит на удалённый режим работы
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 18 марта 2020 | 20:14
В Латвии кончилась эпидемия гриппа
Центр профилактики и контроля заболеваний в среду, 18 марта, заявил о завершении эпидемии гриппа — в последние две недели пациентов, которые обратились за медпомощью и которым поставили диагноз грипп, во всех регионах, где проводят мониторинг, было не более 100 случаев на 100 тыс человек.
Сезон гриппа в этом году начался 30 сентября, эпидемию же объявили 11 декабря, указывает ведомство в сообщении для СМИ.
Пока, как и в других странах Европы, активность гриппа снизилась, указала Илзе Арая, представитель центра.
Интенсивность гриппа в целом в этом сезоне была средней, в свою очередь, число поступивших в стационар пациентов с гриппом, особенно с вызванной им пневмонией, в этом сезоне меньше, чем в предыдущем, указывает центр.
Данные вирусологов свидетельствуют, что в Латвии продолжает циркулировать грипп типа А и В. Распространены и прочие вирусы, характерные для осени и зимы, в том числе риновирусы, аденовирусы, бокавирусы и другие.
Максимальная интенсивность гриппа в этом сезоне зафиксирована на предпоследней неделе 2019 года — заболеваемость достигла 310,5 случая на 100 тыс человек.
В этом сезоне, по данным на 11 марта, грипп унес жизни 14 человек — пациентам было 53-92 года, это девять женщин и пятеро мужчин. У всех были сопутствующие заболевания.
ЦПКЗ предупреждает, что тяжелее всего грипп переносят пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания почек и легких, сахарный диабет и онкология, а также пациенты с хроническими инфекциями и ослабленным иммунитетом. Грипп также особенно опасен для маленьких детей и беременных женщин.
ЦПКЗ напоминает, что лучшей защитой от гриппа и его осложнений является ежегодная вакцинация.
Добавить комментарий