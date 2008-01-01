18 марта

Именины:
Аделина, Илона / Адриан, Давид, Кирилл, Константин

Гороскоп на день

Телец
21 апреля
- 20 мая

Сегодняшний день чреват крупной ссорой с домашними. Постарайтесь уклониться от взаимных обвинений, и, главное, не начинайте первым.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
День
9 .. 11 C
Вечер
9 .. 11 C
Ветер
8 .. 10 м/с
четверг
Ночь
6 .. 8 C
Утро
3 .. 5 C
Ветер
5 .. 7 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

С каким настроением вы встречаете весну?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

МИД предупреждает о закрытии границ внутри Евросоюза

Министерство иностранных дел (МИД) предупреждает жителей Латвии о затруднениях в передвижении внутри ...

2. Морозы до -11 и тепло до +10: что нас ждет на следующей неделе

3. «Skrien Latvija 2020» в Даугавпилсе – особое предложение для юных бегунов

4. VID на месяц прекращает прием клиентов

5. Ушли в мир иной...

6. В Даугавпилсе вводятся строгие меры по защите от распространения короновируса

7. У школы Саулес – второй праздник стропил

8. Даугавпилсский театр: ОТМЕНЕНЫ все спектакли с 13 марта и до отмены чрезвычайной ситуации

9. Информационное бюро Даугавпилсской думы переходит на удалённый режим работы

10. В Прейли на пожаре в дыму задохнулся человек

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {178}

 

Новости Культура | 18 марта 2020 | 20:12

В Даугавпилсе начали готовиться к Ночи музеев

Daugavpils.lv

Буквально накануне введения в Латвии строгих мер, связанных с чрезвычайной ситуацией, в Даугавпилсской городской думе прошло первое заседание рабочей группы по подготовке к Ночи музеев-2020. Ночь музеев запланирована на 16 мая, заявки на участие подали 13 учреждений Даугавпилса.

«В этом году нет единой строгой темы мероприятия, тема — свободная, — рассказала Rus.Lsm.lv специалист по Даугавпилсского краеведческого и художественного музея связям с общественностью Гунта Лочмеле (именно городской музей много лет является координатором Музейной ночи — Л. В.). — Есть много интересных замыслов. Например, наш музей во дворе соберет любителей ретро-автомобилей из разных самоуправлений Латгалии, они приедут на своих машинах, расскажут о них. И у нас ближе к полуночи состоится огненное шоу «Феникс».

Конечно, будут конкурсы, мастер-классы, бесплатный осмотр экспозиций. Арт-центр имени Марка Ротко решил объединить Ночь музеев с Ночью искусств, которую он раньше проводил в июне в рамках Праздника города. Праздник города и так очень насыщен масштабными событиями. Кульминацией мероприятий в Арт-центре станет ночной концерт литовского музыканта Саулюса Петрейкиса, он играет на инструментах со всего мира — от индийской бансури до кельтских свистков». (Петрейкис уже давал концерты в Даугавпилсе на фестивале «Музыкальный август», они прошли с большим успехом. — прим. Rus.lsm.lv.).

По словам Г. Лочмеле, дебютантами Ночи музеев станут Центр русской культуры и Даугавпилсская торговая школа. Русский дом покажет свои богатые коллекции гжельской керамики, хохломской росписи и др., пригласит участвовать в старинных русских забавах, вроде игры в городки, и напоследок угостит блинами. Студенты и преподаватели Торговой школы создадут экспозицию, реконструирующую быт Первой Латвийской Республики: гостиничный номер времен Карлиса Улманиса и работающий буфет.

Даугавпилсская школа дизайна и искусств Saules skola, как и в прежние годы, объединит День открытых дверей с Ночью музеев. Днем всех желающих познакомят с учебными программами, материально-технической базой учебного заведения и т. д., вечером же пройдут концерт и большой модный показ.

Интересные программы подготовили также Даугавпилсский дроболитейный завод, музей «Евреи в Даугавпилсе и Латгалии», Центр белорусской культуры, Даугавпилсский медицинский колледж, многочисленные «крепостные» объекты.

Вход на все мероприятия Ночи музеев бесплатный, подробная программа будет доступна позже. Теперь же главное — не болеть и выбраться из чрезвычайной ситуации с минимальными потерями.

LSM

Добавить комментарий

 