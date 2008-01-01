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Новости Культура | 18 марта 2020 | 20:12
В Даугавпилсе начали готовиться к Ночи музеев
Буквально накануне введения в Латвии строгих мер, связанных с чрезвычайной ситуацией, в Даугавпилсской городской думе прошло первое заседание рабочей группы по подготовке к Ночи музеев-2020. Ночь музеев запланирована на 16 мая, заявки на участие подали 13 учреждений Даугавпилса.
«В этом году нет единой строгой темы мероприятия, тема — свободная, — рассказала Rus.Lsm.lv специалист по Даугавпилсского краеведческого и художественного музея связям с общественностью Гунта Лочмеле (именно городской музей много лет является координатором Музейной ночи — Л. В.). — Есть много интересных замыслов. Например, наш музей во дворе соберет любителей ретро-автомобилей из разных самоуправлений Латгалии, они приедут на своих машинах, расскажут о них. И у нас ближе к полуночи состоится огненное шоу «Феникс».
Конечно, будут конкурсы, мастер-классы, бесплатный осмотр экспозиций. Арт-центр имени Марка Ротко решил объединить Ночь музеев с Ночью искусств, которую он раньше проводил в июне в рамках Праздника города. Праздник города и так очень насыщен масштабными событиями. Кульминацией мероприятий в Арт-центре станет ночной концерт литовского музыканта Саулюса Петрейкиса, он играет на инструментах со всего мира — от индийской бансури до кельтских свистков». (Петрейкис уже давал концерты в Даугавпилсе на фестивале «Музыкальный август», они прошли с большим успехом. — прим. Rus.lsm.lv.).
По словам Г. Лочмеле, дебютантами Ночи музеев станут Центр русской культуры и Даугавпилсская торговая школа. Русский дом покажет свои богатые коллекции гжельской керамики, хохломской росписи и др., пригласит участвовать в старинных русских забавах, вроде игры в городки, и напоследок угостит блинами. Студенты и преподаватели Торговой школы создадут экспозицию, реконструирующую быт Первой Латвийской Республики: гостиничный номер времен Карлиса Улманиса и работающий буфет.
Даугавпилсская школа дизайна и искусств Saules skola, как и в прежние годы, объединит День открытых дверей с Ночью музеев. Днем всех желающих познакомят с учебными программами, материально-технической базой учебного заведения и т. д., вечером же пройдут концерт и большой модный показ.
Интересные программы подготовили также Даугавпилсский дроболитейный завод, музей «Евреи в Даугавпилсе и Латгалии», Центр белорусской культуры, Даугавпилсский медицинский колледж, многочисленные «крепостные» объекты.
Вход на все мероприятия Ночи музеев бесплатный, подробная программа будет доступна позже. Теперь же главное — не болеть и выбраться из чрезвычайной ситуации с минимальными потерями.
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