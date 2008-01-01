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Новости Латвия | 18 марта 2020 | 20:08

К концу месяца температура может подняться до +15 градусов

Пресс-фото

В конце недели погода в Латвии будет в основном солнечной, однако немного похолодает, показывают прогнозы.

В четверг еще будет солнечно и тепло — температура воздуха составит от +4 до +9 градусов. Однако в пятницу столбик термометра опустится на 2-3 градуса.

На выходных температура ночью опустится до 0..-5 градусов, местами на востоке страны — до -7..-8 градусов. Днем ​​воздух прогреется до +1..+6 градусов.

В субботу порывы ветра будут достигать десяти метров в секунду, однако в воскресенье он станет медленнее.

Сухая и солнечная погода, скорее всего, сохранится до конца месяца. Причем со следующей недели постепенно станет теплее, и есть большая вероятность, что в конце марта температура поднимется до +15.

LSM

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