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Сегодня вы будете довольно уязвимы, практически любое слово в свой адрес будете воспринимать как оскорбление, придавая ему отрицательную окраску. Чтобы не обидеться на весь свет, лучше ограничить круг общения, или и вовсе не выходить из дома.
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Новости Латвия | 18 марта 2020 | 20:08
К концу месяца температура может подняться до +15 градусов
В конце недели погода в Латвии будет в основном солнечной, однако немного похолодает, показывают прогнозы.
В четверг еще будет солнечно и тепло — температура воздуха составит от +4 до +9 градусов. Однако в пятницу столбик термометра опустится на 2-3 градуса.
На выходных температура ночью опустится до 0..-5 градусов, местами на востоке страны — до -7..-8 градусов. Днем воздух прогреется до +1..+6 градусов.
В субботу порывы ветра будут достигать десяти метров в секунду, однако в воскресенье он станет медленнее.
Сухая и солнечная погода, скорее всего, сохранится до конца месяца. Причем со следующей недели постепенно станет теплее, и есть большая вероятность, что в конце марта температура поднимется до +15.
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