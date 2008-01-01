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Новости Латвия | 18 марта 2020 | 20:07
В Латвии Covid-19 подтвержден у 71 человека
За последние сутки в Латвии констатировано еще 11 случаев заражения коронавирусм Covid-19, свидетельствуют данные, обобщенные Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC). В общей сложности в Латвии выявлен уже 71 носитель инфекции.
В последние сутки было проведено 604 обследования людей с подозрением на заболевание коронавирусом. В целом же анализов выполнено уже 2 144.
Rus.lsm.lv уже сообщал, что Служба неотложной медпомощи готовится к наплыву большего числа пациентов с Covid-19, учитывая ситуацию в других странах и возвращение в Латвию многих путешественников из затронутых коронавирусом стран.
В обязательном порядке анализ на наличие коронавируса проводят лишь ограниченному кругу людей. Его можно сделать только в случаях, если есть симптомы заболевания, человек приехал из страны, затронутой коронавирусом, или имел прямой контакт с инфицированным. Остальным сдать тест сейчас проблематично.
«На всех рейсах, которые будут возвращаться, в аэропорту мы тоже будем брать анализы по возможности, и продолжать работу на выездах — мы приезжаем на дом, осматриваем и берем анализы там. В тех случаях, когда мы видим, что симптомы достаточно интенсивные, мы отправляемся в стационар, и анализы берут там», — рассказала Русскому вещанию LTV7 Лиене Ципуле, глава Службы неотложной медицинской помощи.
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