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Поверьте в свою удачу - чем сильнее будет ваша вера, тем удачливее вы будете. Сегодня можно даже пойти на некоторый риск, в разумных пределах, разумеется.
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Новости В мире | 18 марта 2020 | 20:01
Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса
Шестьдесят пятый международный конкурс «Евровидение» в Роттердаме решили отменить из-за коронавируса Covid-19, сообщают организаторы.
Они указывают, что будут продолжать переговоры о проведении конкурса в Роттердаме в 2021 году.
«Евровидение» решено отменить, а не отложить, поскольку неясно, как будет развиваться ситуация. Кроме того, у страны-победителя было бы меньше времени на подготовку.
Латвию должна была представлять Саманта Тина с песней Still Breathing. Она приняла бы участие во втором полуфинале, который был назначен на 14 мая.
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