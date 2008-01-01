Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса

Новости В мире | 18 марта 2020 | 20:01

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Шестьдесят пятый международный конкурс «Евровидение» в Роттердаме решили отменить из-за коронавируса Covid-19, сообщают организаторы.

Они указывают, что будут продолжать переговоры о проведении конкурса в Роттердаме в 2021 году.

«Евровидение» решено отменить, а не отложить, поскольку неясно, как будет развиваться ситуация. Кроме того, у страны-победителя было бы меньше времени на подготовку.

Латвию должна была представлять Саманта Тина с песней Still Breathing. Она приняла бы участие во втором полуфинале, который был назначен на 14 мая.

LSM