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Новости Латвия | 17 марта 2020 | 21:16
Трудящимся в пострадавших от Covid-19 отраслях 75% зарплаты выплатит государство
Работодателям в отраслях народного хозяйства Латвии, по которым особенно больно ударила эпидемия коронавируса Covid-19, государство в случае необходимости обеспечит выплату 75% зарплат работников. Потолком будет 700 евро на сотрудника, заявил журналистам после заседания правительства во вторник 17 марта глава Минфина Янис Рейрс («Новое Единство»).
Минфин, по словам Рейрса, предложил Кабинету министров уже в четверг рассмотреть предложение о поддержке простаивающих из-за Covid-19 предприятий, пишет LETA. В частности — оплачивать им 75% зарплат персонала, но не более чем по 700 евро в месяц на каждого сотрудника.
Какие это будут отрасли, Минфин обсудить с Латвийской торгово-промышленной палатой. Но уже сейчас известно, что правительство может поддержать отельеров и рестораторов. Рейрс добавил, что упомянутая поддержка будет начислена предпринимателям с момента объявления ЧС в Латвии — то есть с 12 марта.
Ранее во вторник Кабмин для уменьшения экономических последствий эпидемии коронавируса поддержал ряд других предложений, в том числе оплачивать из государственного бюджета больничные работникам предприятий, отложить в 2020 году авансовые платежи по подоходному налогу с населения (ПНН) и продлить предпринимателям налоговые каникулы до трех лет.
Принято решение и о поддержке предпринимательства в форме финансовых инструментов.
В Минфине заявили, что все эти меры могут быть обеспечены потому, что до сих пор в Латвии велась ответственная фискальная политика, и доходы государства существенно не превышали расходы, поэтому теперь можно использовать средства государственной казны для поддержки предприятий и работников. Поддержка будет обеспечена за счет увеличения бюджетного дефицита.
Предусмотрен целый ряд решений по отсрочке и распределению налоговых платежей.
Чтобы способствовать возврату денег предпринимателям, Служба государственных доходов вернет переплаченный НДС предприятиям в течение 30 дней после подачи декларации. Всем предприятиям срок сдачи годовых отчетов продлен до 31 июля.
Как уже сообщал Rus.lsm.lv, в понедельник 16 марта депутаты Сейма поддержали введение новых мер для борьбы с распространением коронавируса в стране - от закрытия границ для пассажирских рейсов любого транспорта до запрета мероприятий. В частности, уточнено правило работы детсадов: теперь в них будут действовать только дежурные группы, а родителям рекомендовано по возможности не водить детей в садики.
Латвия приняла дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса, в частности, закрыв международное пассажирское сообщение с 17 марта, а также незамедлительно запретив все организованные публичные мероприятия.
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