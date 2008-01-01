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Новости Латвия | 17 марта 2020 | 20:52
Латвия еще жестче «закручивает гайки» в борьбе с Covid-19
Всех, кто возвращается в Латвию, обяжут заполнять анкету и давать подписку, что они обязуются соблюдать режим самоизоляции, выздоравливающим больным будут проводить контрольный тест, чтобы убедиться в их безопасности для окружающих, а клинические университетские больницы прекратят плановые процедуры и амбулаторную помощь. Об этих мерах рассказали должностные лица на пресс-конференциях 17 марта, сообщает LTV.
Впредь репатриантам при въезде в Латвию из любой другой страны нужно будет обязательно заполнять анкету и брать на себя письменное обязательство 14 дней соблюдать самоизоляцию, чтобы уменьшить риск заражения окружающих, заявил Латвийскому радио 4 премьер-министр Кришьянис Кариньш:
«Первое, больничные листы Covid-19. Отныне государство займет место предпринимателей и будет оплачивать больничные листы, если будет подтверждено, что человек или заболел, или является контактной персоной заболевшего, с выписанным врачом карантином. Второе. Мы решили, как поступать с репатриантами. Мы знаем, что сейчас организовывается транспорт, на которых наши соотечественники, которые находятся за границей, смогут вернуться домой. Но для этих людей будет введено специальное анкетирование, своей подписью они подтвердят, что понимают и отправляются на самоизоляцию».
Он напомнил, что за нарушение режима виновным грозит ответственность вплоть до уголовной, и пояснил: правительство призывает не наказывать людей, а проявить здравомыслие. Латвия не полицейское государство, но если кто-то намерен не соблюдать самоизоляцию, пусть считается с возможными последствиями, отметил глава правительства.
До сих пор ответственным учреждениям удавалось проследить пути заражения всех пациентов, у которых был констатирован коронавирус (сейчас их уже 60). Министр здравоохранения Илзе Винькеле особо подчеркнула, что расследуется каждый случай. Людей активно тестируют за счет государства — накануне был выполнен 391 анализ. А в рижском аэропорту за последние два дня была взята 151 проба, положительных оказалось четыре. Но вирус может проявиться позднее, поэтому режим самоизоляции для возвращающихся в страну строго обязателен, добавила министр.
По ее словам, клинические университетские больницы (в том числе Детская) с 16 марта почти или полностью прекратили плановые операции и оказание очной амбулаторной помощи (кроме действий, связанных с поддержанием жизни). Но пациенты могут получить консультацию по телефону, и это бесплатно. В других больницах также обдумывают реорганизацию работы, сказала министр. В частности, как прозвучало накануне в эфире Latgales reģionālā televīzija, Резекненская больница уже не выполняет плановые операции, а Даугавпилсская пока еще не прекратила их.
Учитывая тот факт, что многие клиенты после приезда из-за границы являлись лично в филиалы Управления гражданства и миграции (PMLP, УДГМ), хотя им следовало оставаться дома, ведомство 17 марта объявило, что прекращает очное обслуживание соискателей виз и видов на жительство. Впредь все заявления следует подавать только в электронном виде (скрепив надежной электронной подписью) или по почте.
Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) во вторник сообщил, что коронавирусом заболел ребенок-дошкольник, воспитанник детсада в Пиньки. Центр получил сведения о еще 11 пациентах, инфицированных Covid-19. На данный момент инфекция подтверждена у 60 человек. При этом число зараженных только за предыдущие сутки выросло на 15.
Как уже сообщал Rus.lsm.lv, в понедельник 16 марта депутаты Сейма поддержали введение новых мер для борьбы с распространением коронавируса в стране - от закрытия границ для пассажирских рейсов любого транспорта до запрета мероприятий. В частности, уточнено правило работы детсадов: теперь в них будут действовать только дежурные группы, а родителям рекомендовано по возможности не водить детей в садики.
Латвия приняла дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса, в частности, закрыв международное пассажирское сообщение с 17 марта, а также незамедлительно запретив все организованные публичные мероприятия.
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