"Уздым" организует конкурс детских рисунков о Беларуси

Новости Культура | 17 марта 2020 | 20:10

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Даугавпилсское белорусское культурно-просветительское общество "Уздым" организует конкурс детских рисунков на тему "Родной край моих дедов" и приглашает школьников принять в нем участие.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА «РОДНОЙ КРАЙ МОИХ ДЕДОВ»

Цели конкурса:

Раскрытие творческого потенциала подрастающего поколения и повышение их интереса к своим белорусским корням.

Задачи:

- Поощрение проявления творческих способностей подрастающего поколения;

- Выявление дарований, способных развивать и продолжать лучшие художественные традиции поколений;

- Привлечение к участию широкого круга юных конкурсантов, в том числе из других стран;

- Воспитание толерантности в отношении к творчеству и культуре другого народа.

Условия:

В конкурсе принимают участие дети от 5 до 16 лет включительно. Возрастные группы:

5 – 8 лет

9 – 12 лет

13 – 16 лет.

Сроки:

1. Объявление конкурса рисунков «Родной край моих дедов» – 15 марта 2020 года;

2. Время подачи рисунков на конкурс – до 10 мая 2020 года в Центр белорусской культуры (LV-5401, Даугавпилс, ул.Алеяс, 68-1А);

3. Открытие выставки рисунков, награждение участников конкурса – 24 мая 2020 года.

Требования к конкурсным работам:

Принимаются оригиналы рисунков, соответствующие теме, выполненные на бумаге в любой технике живописи. Формат работы - А3 или А4.

С обратной стороны работы необходимо указать печатными буквами:

- имя, фамилию, возраст автора,

- фамилия и имя педагога - руководителя, контактный телефон и адрес электронной почты,

- название школы или общества,

- страна.

Подведение итогов:

Решением жюри в каждой возрастной группе определяются лучшие работы в различных номинациях. Победители конкурса получают дипломы и сувениры за I место, II место, III место. Благодарственные письма получают все участники конкурса и их руководители.

Особые условия:

Автор, подавая заявку на участие в конкурсе рисунков, соглашается на использование его работы в иллюстративных и выставочных целях, публикациях, масс-медиа и т.д.. Рисунки, присланные на конкурс, авторам не возвращаются. Соблюдение авторских прав гарантировано. Организаторы конкурса и члены жюри имеют право учреждать специальные призы для поощрения конкурсантов.

Организатор:

Белорусское культурно-просветительское общество «Уздым» (www.uzdim.lv).

Контакты: Координатор конкурса – Алена Родионова (тел. +371 25601446, alena.rodionova.l@gmail.com).

"Уздым"