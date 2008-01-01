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Сегодня вам следует быть осмотрительным. Велика опасность наделать глупых ошибок, отвечать за которые придется как за что-то серьезное.
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Новости Культура | 17 марта 2020 | 20:10
"Уздым" организует конкурс детских рисунков о Беларуси
Даугавпилсское белорусское культурно-просветительское общество "Уздым" организует конкурс детских рисунков на тему "Родной край моих дедов" и приглашает школьников принять в нем участие.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА «РОДНОЙ КРАЙ МОИХ ДЕДОВ»
Цели конкурса:
Раскрытие творческого потенциала подрастающего поколения и повышение их интереса к своим белорусским корням.
Задачи:
- Поощрение проявления творческих способностей подрастающего поколения;
- Выявление дарований, способных развивать и продолжать лучшие художественные традиции поколений;
- Привлечение к участию широкого круга юных конкурсантов, в том числе из других стран;
- Воспитание толерантности в отношении к творчеству и культуре другого народа.
Условия:
В конкурсе принимают участие дети от 5 до 16 лет включительно. Возрастные группы:
5 – 8 лет
9 – 12 лет
13 – 16 лет.
Сроки:
1. Объявление конкурса рисунков «Родной край моих дедов» – 15 марта 2020 года;
2. Время подачи рисунков на конкурс – до 10 мая 2020 года в Центр белорусской культуры (LV-5401, Даугавпилс, ул.Алеяс, 68-1А);
3. Открытие выставки рисунков, награждение участников конкурса – 24 мая 2020 года.
Требования к конкурсным работам:
Принимаются оригиналы рисунков, соответствующие теме, выполненные на бумаге в любой технике живописи. Формат работы - А3 или А4.
С обратной стороны работы необходимо указать печатными буквами:
- имя, фамилию, возраст автора,
- фамилия и имя педагога - руководителя, контактный телефон и адрес электронной почты,
- название школы или общества,
- страна.
Подведение итогов:
Решением жюри в каждой возрастной группе определяются лучшие работы в различных номинациях. Победители конкурса получают дипломы и сувениры за I место, II место, III место. Благодарственные письма получают все участники конкурса и их руководители.
Особые условия:
Автор, подавая заявку на участие в конкурсе рисунков, соглашается на использование его работы в иллюстративных и выставочных целях, публикациях, масс-медиа и т.д.. Рисунки, присланные на конкурс, авторам не возвращаются. Соблюдение авторских прав гарантировано. Организаторы конкурса и члены жюри имеют право учреждать специальные призы для поощрения конкурсантов.
Организатор:
Белорусское культурно-просветительское общество «Уздым» (www.uzdim.lv).
Контакты: Координатор конкурса – Алена Родионова (тел. +371 25601446, alena.rodionova.l@gmail.com).
"Уздым"
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