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Если вам сегодня захочется чего-нибудь новенького и неожиданного, сходите в ресторан и закажите какое-нибудь непонятное блюдо. Поверьте, это окажется самым дешевым и безболезненным способом удовлетворить свое желание.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 17 марта 2020 | 20:06
Генеральное консульство Беларуси переходит на ограниченный график приема посетителей
В связи с пандемией коронавируса и введением на территории Латвийской Республики режима чрезвычайной ситуации Генеральное консульство Республики Беларусь в г.Даугавпилсе с 18.03.2020 г. приостанавливает приём посетителей по визовым вопросам, в том числе и оформление разрешений на приграничное передвижение, сообщается в пресс-релизе Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе.
Сохраняется возможность получения виз в связи со смертью или тяжелым состоянием близких родственников при наличии подтверждающих документов (копия справки или свидетельства о смерти).
Выдача паспортов, находящихся в Генконсульстве, осуществляется в прежнем режиме.
Прием граждан Республики Беларусь по гражданско-правовым вопросам с 18.03.2020 г. возможен по предварительной записи по телефонам: +371 65 420 965, +371 26 377 825
Посещение Генконсульства допускается только в защитной маске.
Вышеизложенные меры носят временный характер и будут отменены после урегулирования ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Заранее благодарны за понимание!
Генеральное консульство Республики Беларусь в Даугавпилсе
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