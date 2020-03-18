Генеральное консульство Беларуси переходит на ограниченный график приема посетителей

Новости Общество | 17 марта 2020 | 20:06

Пресс-фото Пресс-фото

В связи с пандемией коронавируса и введением на территории Латвийской Республики режима чрезвычайной ситуации Генеральное консульство Республики Беларусь в г.Даугавпилсе с 18.03.2020 г. приостанавливает приём посетителей по визовым вопросам, в том числе и оформление разрешений на приграничное передвижение, сообщается в пресс-релизе Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе.

Сохраняется возможность получения виз в связи со смертью или тяжелым состоянием близких родственников при наличии подтверждающих документов (копия справки или свидетельства о смерти).

Выдача паспортов, находящихся в Генконсульстве, осуществляется в прежнем режиме.

Прием граждан Республики Беларусь по гражданско-правовым вопросам с 18.03.2020 г. возможен по предварительной записи по телефонам: +371 65 420 965, +371 26 377 825

Посещение Генконсульства допускается только в защитной маске.

Вышеизложенные меры носят временный характер и будут отменены после урегулирования ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Заранее благодарны за понимание!



Генеральное консульство Республики Беларусь в Даугавпилсе