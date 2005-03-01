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Не пытайтесь ничего делать в одиночку. Зачем потеть одному, если сегодня вы безо всякого труда сможете привлечь к делу массу народу. Причем никто даже и не заикнется о том, что у него, дескать, и свои дела есть.

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Новости Общество | 17 марта 2020 | 20:03

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 11 по 17 марта 2020 года в Даугавпилсском загсе были выданы 16 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Bobiļevs Jevgeņijs (12.08.1957 - 13.03.2020)
Bujankina Tatjana (18.09.1955 - 15.03.2020)
Dubinovičs Arhips (25.01.1948 - 12.03.2020)
Gavriļenkovs Aleksandrs (15.05.1921 - 10.03.2020)
Grobiņš Valfrīds (30.09.1938 - 12.03.2020)
Igaune Tatjana (17.07.1988 - 16.03.2020)
Jeļisejeva Marina (02.03.1935 - 11.03.2020)
Kokina Amanda (01.03.2005 - 16.03.2020)
Piskunova Anna (30.07.1962 - 10.03.2020)
Podoba Regīna (05.01.1939 - 15.03.2020)
Polosuhina Anna (27.11.1937 - 15.03.2020)
Runčs Ēriks (31.10.1969 - 12.03.2020)
Silova Olga (19.08.1937 - 16.03.2020)
Sivalovs Anatolijs (08.03.1955 - 10.03.2020)
Zandersone Lidija (09.12.1932 - 15.03.2020)
Žulina Anna (14.08.1941 - 13.03.2020).
 

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