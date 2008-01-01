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Сегодня вам очень полезны будут физические нагрузки. Такого рода активность несколько охладит бушующий в вашей душе пламень и тем самым поуменьшит вероятность совершения необдуманных поступков.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Латвия | 17 марта 2020 | 13:53
Пограничная служба: все границы Латвии и внешние границы ЕС закрыты
По информации пресс-центра Государственной службы погранохраны, с 17 марта прекращены все международные пассажирские перевозки через аэропорты и порты Латвии.
Государственную границу нельзя пересекать на автобусах и поездах. Также с сегодняшнего дня на время режима чрезвычайно ситуации запрещено пересечение и внешних границ ЕС: латвийско-российской и латвийско-белорусской.
На время режима ЧС через КПП "Терехово", "Гребнево", "Патерниеки", "Силене" и "Виентули" в Латвию могут въехать жители Латвии и иностранцы с ПМЖ на территории Латвии.
ГПС сообщают, что жители России и Беларуси могут вернуться к себе домой через КПП на латвийско-российской и латвийско-белорусской границе. Для жителей Латвии въезд на территорию России и Беларуси запрещен.
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