Пограничная служба: все границы Латвии и внешние границы ЕС закрыты

Новости Латвия | 17 марта 2020 | 13:53

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По информации пресс-центра Государственной службы погранохраны, с 17 марта прекращены все международные пассажирские перевозки через аэропорты и порты Латвии.

Государственную границу нельзя пересекать на автобусах и поездах. Также с сегодняшнего дня на время режима чрезвычайно ситуации запрещено пересечение и внешних границ ЕС: латвийско-российской и латвийско-белорусской.

На время режима ЧС через КПП "Терехово", "Гребнево", "Патерниеки", "Силене" и "Виентули" в Латвию могут въехать жители Латвии и иностранцы с ПМЖ на территории Латвии.

ГПС сообщают, что жители России и Беларуси могут вернуться к себе домой через КПП на латвийско-российской и латвийско-белорусской границе. Для жителей Латвии въезд на территорию России и Беларуси запрещен.

LSM