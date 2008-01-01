16 марта

Именины:
Гунтарс, Гунтис, Гунтрис / Зенон

Гороскоп на день

Телец
21 апреля
- 20 мая

Самая большая ваша проблема - нежелание принимать решения. Если очень хочется - можете пооткладывать это неприятное занятие еще пару дней.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
День
6 .. 8 C
Вечер
1 .. 3 C
Ветер
6 .. 8 м/с
вторник
Ночь
1 .. 3 C
Утро
.. 2 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

С каким настроением вы встречаете весну?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

В конце недели похолодает и ожидается снег

В ближайшие дни в Латвии станет прохладнее и дождливее, а на выходных температура воздуха упадет, и ...

2. Колесников Евгений - новый генеральный консул России в Даугавпилсе

3. В Даугавпилсской думе на фото запечатлена история крепости

4. «Динабург-1812» прирастет рок-фестивалем

5. В Даугавпилсской больнице введен карантин в связи со вспышкой коронавируса

6. Новую корзину прожиточного минимума в Латвии составили с учетом вкусов жителей

7. „Скрипка еврейской души”

8. По пути в Латвию пресечен груз нелегальных сигарет из Беларуси

9. Мужчина украл с кладбища гранитную оградку и продавал ее через Facebook

10. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {178}

 

Новости Общество | 16 марта 2020 | 20:05

В Даугавпилсе отменены льготы на проезд в общественном транспорте

После внеочередного заседания Думы, во время которого депутаты предложили внести изменения в обязывающие правила, чтобы ограничить пассажиропоток в общественном транспорте на время чрезвычайной ситуации, специалисты Юридического департамента подготовили поправки к обязывающим правилам Даугавпилсской городской думы №46 от 8 декабря 2016 года «Материальная поддержка Даугавпилсского городского самоуправления малозащищенным лицам».

Поправки депутаты приняли на внеочередном заседании Думы, которое состоялось 16 марта в 18.00.

Поправки предусматривают отмену всех льгот самоуправления на проезд в общественном транспорте для пенсионеров, школьников, политически репрессированных персон, жертв коммунистического и фашистского режимов, участников Второй мировой и Афганской войн, ликвидаторов последствий Чернобыльской аварии, инвалидов 3-й группы, членов многодетных семей. Планируется, что поправки будут в силе во время объявленного в стране чрезвычайного положения.

Для воспитанников дошкольных учебных учреждений льготы остаются в силе.

Поправки были сделаны в обязывающих правилах Даугавпилсской городской думы №31 от 29 октября 2009 года «Льготы на проезд в городском общественном транспорте в воскресные, праздничные дни, на православное и старообрядческое Рождество, в Международный День пожилых людей, Международный День инвалидов и во время Праздника города», обязывающих правилах №20 от 27 августа 2009 года «Льготы на проезд в городском общественном транспорте» и обязывающих правилах №46 от 8 декабря 2016 года «Материальная поддержка Даугавпилсского городского самоуправления малозащищенным лицам».

О вступлении поправок в силу будет сообщено дополнительно, так как их необходимо согласовать с Министерством охраны окружающей среды и регионального развития.

Отдел Общественных отношений и маркетинга Думы.

Daugavpils
 

Добавить комментарий

 