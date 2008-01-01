В Даугавпилсе отменены льготы на проезд в общественном транспорте

Новости Общество | 16 марта 2020 | 20:05

После внеочередного заседания Думы, во время которого депутаты предложили внести изменения в обязывающие правила, чтобы ограничить пассажиропоток в общественном транспорте на время чрезвычайной ситуации, специалисты Юридического департамента подготовили поправки к обязывающим правилам Даугавпилсской городской думы №46 от 8 декабря 2016 года «Материальная поддержка Даугавпилсского городского самоуправления малозащищенным лицам».

Поправки депутаты приняли на внеочередном заседании Думы, которое состоялось 16 марта в 18.00.

Поправки предусматривают отмену всех льгот самоуправления на проезд в общественном транспорте для пенсионеров, школьников, политически репрессированных персон, жертв коммунистического и фашистского режимов, участников Второй мировой и Афганской войн, ликвидаторов последствий Чернобыльской аварии, инвалидов 3-й группы, членов многодетных семей. Планируется, что поправки будут в силе во время объявленного в стране чрезвычайного положения.

Для воспитанников дошкольных учебных учреждений льготы остаются в силе.

Поправки были сделаны в обязывающих правилах Даугавпилсской городской думы №31 от 29 октября 2009 года «Льготы на проезд в городском общественном транспорте в воскресные, праздничные дни, на православное и старообрядческое Рождество, в Международный День пожилых людей, Международный День инвалидов и во время Праздника города», обязывающих правилах №20 от 27 августа 2009 года «Льготы на проезд в городском общественном транспорте» и обязывающих правилах №46 от 8 декабря 2016 года «Материальная поддержка Даугавпилсского городского самоуправления малозащищенным лицам».

О вступлении поправок в силу будет сообщено дополнительно, так как их необходимо согласовать с Министерством охраны окружающей среды и регионального развития.

Отдел Общественных отношений и маркетинга Думы.

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